推廣人本交通停讓文化 黃偉哲鼓勵學童「舉手過馬路」

9月為「交通安全月」，台南市政府今天舉行「人本交通-停讓文化」暨交通安全教育體驗計畫記者會，台南市長黃偉哲強調，交通安全是維護人民行的基本權利，市府將從取締酒駕、推動交通安全教育及改善硬體設施雙管齊下，呼籲市民遵守交通規則，尊重行人優先路權。

黃偉哲表示，交通安全是維護人民行的基本權利，台灣被批評是行人地獄，台南也常被批評交通事故率較高，因此市府採取雙管齊下策略，在硬體部分，年底前將完成100個路口改善，包括行人專用時相、路口行人標線退縮來保護行人，也是讓駕駛不必擔心突然有行人穿越。

黃偉哲說，在軟體部分，市府從國中小推動交通安全教育，希望駕駛人跟行人都能養成正確交通安全習慣，讓交通安全觀念深植人心。此外也將加強酒駕攔檢及罰則嚇阻，逐步降低事故發生率，讓大家走得更安心與安全。鼓勵學童「舉手過馬路」，增加自己的能見度，也呼籲駕駛能優先禮讓行人，尤其是要禮讓學童。

這場記者會開場由下營國中學生以英語、台語、國語演出交通安全行動劇，生動有趣的演出帶來笑聲連連。黃偉哲表示，為學生通學安全，在硬體方面，爭取通學步道改善經費逾2億3千萬；在教育宣導方面，全面推動交通安全課程及交通安全月宣導活動，並整合公私立資源、大台南交通教育主題館體驗課程等管道，由宣導、體驗及日常生活中落實交通安全教育，從小培養學生良好的用路習慣。