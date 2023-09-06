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150萬交保！南市前議長郭信良羈押2個月暴瘦16公斤 支持者前往服務處打氣

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
今天許多支持者前往服務處關心，為郭信良打氣。服務處表示，郭信良心情相當平靜，目前想好好休息。記者李文德／攝影
今天許多支持者前往服務處關心，為郭信良打氣。服務處表示，郭信良心情相當平靜，目前想好好休息。記者李文德／攝影

無黨籍前台南市議長郭信良涉在佃西自辦重劃案向業者收賄，南檢5日偵結起訴，台南地院昨晚裁定郭150萬元交保。近10點郭信良踏出法院，由友人陪同返家，媒體追問對此案有什麼要說的？郭信良當時簡單點頭說「謝謝」後搭車離去。今天許多支持者前往服務處關心，為郭信良打氣。服務處表示，郭信良心情相當平靜，目前想好好休息。

據了解，羈押2個月期間，郭消瘦16公斤。昨晚返家後，家屬為他準備豬腳麵線、過火爐去去晦氣。由於許多支持者紛紛前往服務處關切，他一直忙到凌晨3、4點才休息。今天下午1點多，郭信良在臉書發文向鄉親說不好意思，讓大家擔心了。文中更表示「相信司法一定會還給信良公道。」

昨天支持者得知他交保，就趕到服務處關心。今天一早也有許多支持者前往關心，更為他抱屈，紛紛表達「議長加油」，服務處整體氣氛平靜。

服務處表示，郭信良心情相當平靜，目前想好好休息，至於議會定期會將到，他將會盡民意代表的職責，如期出現。

今天許多支持者前往服務處關心，為郭信良打氣。服務處表示，郭信良心情相當平靜，目前想好好休息。記者李文德／攝影
今天許多支持者前往服務處關心，為郭信良打氣。服務處表示，郭信良心情相當平靜，目前想好好休息。記者李文德／攝影

郭信良 台南 收賄

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