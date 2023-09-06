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台84貫串山區到濱海 南市府計畫打造黃金公路旅遊三環線

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供
台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供

台84線東西向快速道路串聯南市濱海到山區，沿線通過多個行政區及景點，台南市政府規劃打造公路山海線遊憩觀光，將整合雲嘉南濱海及西拉雅國家風景區旅遊軸帶，擴大成台84觀光遊憩廊帶，推出濱海、水崛頭水綠休閒、郊山自然生態三條路線，希望藉由交通效益帶動溪北地區觀光，後續將向中央爭取經費，6日在麻豆區公所舉行說明會聽取意見，地方人士也提出建議，可將季節性景點納入，最快年底前就有好消息。

公路結合景點不是頭一遭，橫跨5縣市、17個行政區的「浪漫台3線」藝術季就相當聞名，而全線位於南市境內的台84線東西向快速道路不遑多讓，西起濱海的北門，東到山區的玉井，近42公里的路程經過台南溪北多個行政區，還曾入選中華郵政「台灣公路之美」主題郵票的四大美景公路之一。

觀旅局將台84沿線劃分為3條環線系統，包括北門、學甲的內海養殖特色，有魚塭、蚵田、鹽田空間，結合倒風內海景點及雙春濱海遊憩區形成景點環廊；麻豆、下營及官田則有農村田園風，結合稻田、蓮花、蘭花、水圳、糖廠等產業紋理，形成水崛頭水綠休閒環廊；大內、玉井則結合月世界獨特的地景與農產休閒產業，主打生態探索深度旅遊，打造郊山自然生態探索環廊。

為集思廣益，觀旅局6日在麻豆區公所舉行說明會，收集地方人士意見，民代建議，像是大內曾文溪畔的甜根子草這類季節限定美景，也能納入廊道規劃，台南市觀光旅遊局長林國華指出，環線旅遊廊道可把獨立分散的觀光遊憩資源，整合成民眾可順遊遊程，後續透過軟硬體建設，提升觀光動能。

台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供
台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供

台南 北門 自然生態 國家風景區

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