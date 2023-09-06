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台南推台84線觀光廊帶 串聯濱海、西拉雅國家風景區

中央社／ 台南6日電
台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供
台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供

台南市府觀光旅遊局規劃台84線快速公路觀光遊憩廊帶，今天在麻豆區公所舉行地方說明會，初步將分3條環線系統推動，串聯雲嘉南濱海及西拉雅2個國家風景區，促進觀光發展。

南市府觀光旅遊局長林國華表示，台84線西起北門、東至玉井，串聯雲嘉南濱海及西拉雅2個國家風景區，規劃重點在於盤點各景點特色，將過去獨立分散觀光遊憩資源，逐步建構成可經台84下交流道後，到處順遊觀光系統，把人潮帶入當地駐留漫遊。

林國華指出，目前初步構想將台84沿線觀光軸帶分為3條環線系統，接近海濱的北門及學甲區藉由內海地區養殖地景特色保存，活用魚塭、蚵田、鹽田空間，保存產業特色並賦予創生能量，結合倒風內海景點及雙春濱海遊憩區形成景點環廊。

他說，中段的麻豆、下營及官田區屬田園式地景區帶，期待藉由稻田、蓮花、蘭花、水圳、糖廠等產業紋理保存，推動永續農業及地景創生，形成水綠休閒環廊。

林國華指出，靠山區的大內及玉井區則利用休閒產業與丘陵、山坡地景鏈結，結合月世界獨特地景及農產休閒產業，發展生態探索深度旅遊，形成郊山自然生態探索環廊。

他說，今天說明會有民代、里長、民間組織團體及相關公部門單位代表出席，提供許多專業意見，觀光旅遊局將整理後作為計畫後續推動參考。

台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供
台84線連接南市濱海到山區，觀旅局盤點沿線景點，規劃出三條觀光遊憩廊帶，將爭取中央補助，改善軟硬體設備，吸引觀光人潮，帶動溪北發展。照／南市府提供

北門 國家風景區 月世界 西拉雅

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