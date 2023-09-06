嘉義縣大型現場徵才9日登場 將釋出逾1200個職缺

嘉義縣今年現場徵才活動9月9日將在民雄國中登場，精密工業、觀光工廠等預計共釋出1200個工作機會，其中有超過20家廠商提供身障者、中高齡者友善職缺，約4成職缺薪資4萬元以上，活動當日面試即贈送精美小禮，求職集滿2點還可參加現場摸彩。

勞青處表示，設攤廠商包括康妮國際企業、容景精密、佐登妮絲、勤誠興業、松川、福隆玻璃、聯華食品及星巴克等嘉義縣知名企業，共釋出逾1200個工作機會，歡迎社會新鮮人、中高齡、二度就業者、身心障礙者及有求職、轉職需求的民眾，把握機會來嘉就業。

縣長翁章梁說，6大產業園區預計2025年完工，大埔美已進駐106家廠商、逾6千名就業人口，全區投入生產後將有2萬5千個就業機會；另，馬稠後一期已進駐29家廠商，23家廠商生產營運中，創造2千名就業人口，後期園區招商後共可創造5萬個就業機會。

同時，嘉義科學園區已於5月22日動土，預估將創造380億元年產值及5700個就業機會，目前已有1間廠商通過審查，確定進駐園區研發製造碳纖維航太複合材料。此外，中埔公館及水上南靖等依時程開發中，將吸引更多人才返鄉或來嘉義工作。

勞青處長陳奕翰說，為鼓勵民眾參與面試，活動當日面試即贈送精美小禮，前50名求職者還有早鳥好禮，以及求職集點摸彩，也有免費義剪活動；活動資訊詳情可上嘉義縣政府勞工暨青年發展處網站，或電洽就業服務專線05-3621165、3621195，歡迎民眾踴躍參與。