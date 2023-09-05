歲計賸餘6億如何花？黃敏惠喊話中央埋單鐵路高架工程款

嘉義市議會上午審查嘉市審計室，提出的去年度嘉市總決算暨附屬單位決算及審核報告，市府歲入歲出賸餘6億2361萬餘元，議員孫貫志質詢市長黃敏惠，如何利用這筆賸餘？黃說，該花就花，該省就省，賸餘是財政紀律健全，鐵路高架化嘉市要負擔近50億元配合款，已支付16億元，請中央兌現承諾，全額負擔鐵路高架化工程款。

嘉義市審計室主張玫玉報告，嘉市去年歲入審定數較預算數增加506萬餘元，主要是稅課收入較預算計畫數增加，歲出審定數較預算數減少21.13億元，主要是補（捐）助或委辦計畫經費賸餘，按業務實際需要減少支出，歲入歲出賸餘6億2361萬餘元。

審計室肯定嘉義市旅宿業管理非六都特優，全國健康城市暨高齡友善城市創新獎，以及勇媽市長再度蟬聯五星市長。議員孫貫志質詢黃敏惠如何利用歲入歲出賸餘6億2361萬餘元？是用在教育、基礎設施，還是什麼？

黃敏惠說，實現東區大進步、西區大發展、十大旗艦計畫，要支出的項目還很多，但中央要求嘉市負擔鐵路高架化近50億元，已支付16億元，會產生賸餘是撙節支出、財政紀律健全，市府團隊骨力打拚勤儉，還有市議會支持，請中央兌現承諾，全額負擔鐵路高架化工程款，支持關係嘉義市未來發展，嘉市區與高鐵太保站之間輕軌建設預算。