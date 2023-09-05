放颱風假嘉市肉品市場休市 今上班課小吃自助餐叫苦

昨天周一海葵颱風來襲，嘉義縣市都放颱風假，嘉義縣肉品市場拆除重建中，嘉義區只有嘉義市肉品市場，結果市場也休市，今天下午才恢復拍賣交易，早上上班上課，傳統市場攤商無溫體豬肉可賣，讓小吃、自助餐業者叫苦，有的只好到大賣場買冷凍豬肉。

「肉品市場拍賣交易要有彈性，不一定要跟進放颱風假」，謝姓自助餐業者抱怨說，嘉義市肉品市場跟進放颱風假，豬販無法進場交易買豬，市場攤商無溫體豬肉可賣，連帶影響自助餐及小吃業者，消費者也受波及。

豬肉攤商說，周一海葵颱風來襲，嘉義縣市都放颱風假，嘉義市肉品市場也休市，接獲通知，放假休息一天，沒豬肉可賣，不是他們不做生意，颱風假減少1天收入。

嘉義市肉品市場總經理劉宸炫說，昨天放颱風假，不只嘉義市肉品市場，連台中、南投、雲林肉品市場都放假休市，原考量休市影響市場民生肉品消費大，但載運毛豬的運豬車駕駛人，擔心颱風天風雨大出勤安危，決定跟進放假休，通知豬販休市，今天恢復拍賣交易。