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限900名 嘉義市府擬比照公路總局補助機車駕訓費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義區監理所去年在嘉義高工駕訓班打造嘉義市首間機車駕訓場。圖／聯合報資料照片
嘉義區監理所去年在嘉義高工駕訓班打造嘉義市首間機車駕訓場。圖／聯合報資料照片

推廣機車駕訓制度，嘉義區監理所去年在嘉義高工駕訓班打造嘉義市首間機車駕訓場，公路總局說，訓練考取機車駕照違規及肇事率降低，嘉義市政府擬比照公路總局補助限額900名，近期實施。

市府交通處長許啟明說，機車駕訓補助擬比照公路總局補助，公總補助1300元、限額900名，市府擬補助1000至1300元，也限額900個名額，以目前機車駕訓班收費行情3200元計算，學員扣除補助，只需繳交不到千元、約600元。

補助辦法：設籍嘉市民，符合考機車駕照年齡，在嘉工駕訓班，嘉縣駕訓班：水上鄉富邦駕訓班、民雄鄉金聲駕訓班、布袋鎮新十全駕訓班等4間上課練習，都可申請補助；嘉義市監理站做汽機車考照場地，開放固定時段，提供民眾免費機車練習，但不開辦機車駕訓班，

議員張秀華日前與許啟明會勘嘉工機車駕訓場地，張秀華說，滿18歲有駕照才可騎車上路，許多家長反映缺機車練習場，她說，嘉工機車駕訓班去年成立，可安心安全練習，公路總局補助1300元限900個名額，市府交通處也擬相對補助，只要市民都可補助。

「鼓勵先上駕訓班再考機車駕照」，議員鄭光宏說，嘉市機車肇事率年齡18至24歲年輕人占34％，全國相同年齡層車禍致死率，機車肇事5成以上，期待年輕人建立正確駕駛觀念。

公路總局說，2019年推機車駕訓班，18到24歲機車使用率高，去年與教育部合作把機車駕訓帶進校園，有137所學校響應；交通部統計，去年1至9月交通事故、死傷人數較前年同期增加，死亡機車騎士及高齡居多，機車占全體死亡人數6成4。

嘉義區監理所去年在嘉義高工駕訓班打造嘉義市首間機車駕訓場。圖／聯合報資料照片
嘉義區監理所去年在嘉義高工駕訓班打造嘉義市首間機車駕訓場。圖／聯合報資料照片

駕訓班 嘉義 駕照

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