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美麗的北港滯洪池獨缺廁所 新廁圖樣曝光近期可動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港滯洪池視野廣闊，景色宜人，成為雲林沿海遊湖新祕境和熱門打卡景點。記者蔡維斌／翻攝
北港滯洪池視野廣闊，景色宜人，成為雲林沿海遊湖新祕境和熱門打卡景點。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港鎮新開發的北港滯洪池，因水塘景色宜人，綠地盎然，開放兩年多來，成為北港景點新地標，更是休閒運動的熱門去處，只可惜迄今沒有廁所，且造型美麗的路燈也不亮，遊客嘆美中不足，第5河川局說明路燈遭雷擊已搶修中，造型公廁設計也出爐，預計年底施工，使滯洪池將成為美麗防洪兼具的中秋賞月新去處。

為解決北港長年水患，水利署在北港與水林交界處打造一座廣達37公頃的滯洪池，最大水容量高達133萬公噸，兩年來不僅發揮水利防汛功能，景色優美的人工湖，環湖步道設有賞湖山丘、生態浮島，水岸廣植風鈴木、光臘樹、苦楝及台灣欒樹等上萬株林木，群鳥棲息，生態勃勃，是平原田野中難得的湖光景緻，成為雲林遊湖新祕境。

尤其滯洪池景色變化萬千，夕陽波光粼粼，令人流連忘返，運動休閒的遊客大增，成為高人氣的水岸公園，甚有不少人來拍婚紗，是年輕人打卡熱點。

經常來運動的民眾說，美麗的園區開放以來沒設公廁，遊客大嘆不便，反應多次不見改善，且環湖步道的造型路燈也不亮，夏日晨昏讓散步運動的婦女很沒安全感，實為美中不足，由於鄰旁的164線公路拓寬即將完工，遊客勢必增加，沒有廁所和路燈實說不過去。

立委蘇治芬今天在臉書PO出滯洪池廁所的設計圖樣，使獨缺公廁問題再受關注，第5河川局指出，除了持續在園區植栽萬株林木，公廁將在今年底動工，至於路燈不亮，係因電力系統遭雷擊受損，已查修中近期可完成，重新點亮。

蘇治芬表示，滯洪池視野遼闊，環境優美，是中秋賞月的好去處，但也不忘提醒民眾維護遊湖環境更重要。

兼具防洪功能北港滯洪池，景色宜人。記者蔡維斌／翻攝
兼具防洪功能北港滯洪池，景色宜人。記者蔡維斌／翻攝
北港滯洪池是雲林熱門打卡景點卻獨缺公廁，為美中不足，第5河川局新廁藍圖已完成，預計年底動工。記者蔡維斌／攝影
北港滯洪池是雲林熱門打卡景點卻獨缺公廁，為美中不足，第5河川局新廁藍圖已完成，預計年底動工。記者蔡維斌／攝影
北港滯洪池視野廣闊，景色宜人，成為雲林沿海遊湖新祕境和熱門打卡景點。記者蔡維斌／攝影
北港滯洪池視野廣闊，景色宜人，成為雲林沿海遊湖新祕境和熱門打卡景點。記者蔡維斌／攝影
北港滯洪池視野廣闊，景色宜人，是中秋賞月的好去處。記者蔡維斌／翻攝
北港滯洪池視野廣闊，景色宜人，是中秋賞月的好去處。記者蔡維斌／翻攝
兼具防洪功能北港滯洪池，湖光景色宜人，遊客漸增。記者蔡維斌／攝影
兼具防洪功能北港滯洪池，湖光景色宜人，遊客漸增。記者蔡維斌／攝影

滯洪池 北港 公廁

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