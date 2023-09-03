快訊

海葵加速狂奔離台只剩50公里 粉專：下午3時台東成功登陸

影／新疆天山天池出現「水怪」！還被遊客拍下了

蘋果「求穩不求快」他氣iPhone 15只微調 網曝：我買的是服務不是創新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海葵攪局 台南全運會帆船賽順延 移工沙灘玩拔河作樂

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平觀夕平台一早有移工來此聚會，玩拔河，享受休假之樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平觀夕平台一早有移工來此聚會，玩拔河，享受休假之樂。記者鄭惠仁／攝影

海葵颱風來襲，台南市今天停班停課，上午市區無風無雨，直到11時多才下起小雨；海濱海浪轉大，也吸引民眾賞浪，海巡人員忙著勸離。安平觀夕平台有移工利用放假在海灘拔河，歡笑聲不斷。

台南雖停班停課，但上午沒有颱風的氣氛，因沒有豔陽，氣溫略降，明顯使人舒爽，儘管午後風雨會轉強，但還是有不少人上街；特別是海濱地區，吸引民眾賞浪。不過，海巡人員馬不停蹄的勸導，來漁光的民眾，剛從小徑來到觀海處就被勸離，有的家長還帶著小孩要來鏟沙，有小朋被勸離後，覺得掃興，在家長面前鬧脾氣，讓家長很無奈，最後買個零嘴安撫。

倒是有群移工一早就來安平觀夕平台聚會，分組玩沙灘拔河對抗賽，歡樂聲不斷，也有民眾利用海巡人員不在，下水享受浪打的樂趣，但也讓人擔心，若有長浪打來，可能發生意外。

原本全國運動會的帆船賽今天在漁光島登場，因海葵颱風來襲順延，也讓想利用假日看比賽的民眾覺得掃興。今天是農曆7月19日也是大潮日，安平漁港靠近區漁會處仍有輕微溢堤現象，漁民表示，和前幾天相較，今天算是輕微，其中農曆7月16日最嚴重，海水都快淹到馬路上，堤岸旁工寮也都淹水，最深到膝蓋。

葵颱風來襲，民眾到台南市漁光島賞潮，海巡人員勸離。記者鄭惠仁／攝影
葵颱風來襲，民眾到台南市漁光島賞潮，海巡人員勸離。記者鄭惠仁／攝影
今天是農曆7月19日仍有大潮，安平漁港有溢堤情形。記者鄭惠仁／攝影
今天是農曆7月19日仍有大潮，安平漁港有溢堤情形。記者鄭惠仁／攝影
葵颱風來襲，台南海濱的海浪增強，有民眾下水玩浪。記者鄭惠仁／攝影
葵颱風來襲，台南海濱的海浪增強，有民眾下水玩浪。記者鄭惠仁／攝影

海葵颱風 停班停課 海巡

延伸閱讀

颱風海葵暴風圈觸台 周春米赴東港視察：未來要墊高港區道路

海葵午後登陸台東「強度非同小可」 粉專曝各地風雨：躲不掉了

中颱海葵直撲澎湖 縣府關閉海岸線擅闖最重罰25萬

海葵來勢洶洶台南雨量上看500毫米 黃偉哲：嚴陣以待

相關新聞

下游注意了！ 白河水庫上午11點調節性放水

海葵颱風來襲，已逼近滿水位的白河水庫將於今上午11點以每秒15立方公尺進行調節性放水，籲請下游急水溪沿岸住戶留意。

海葵攪局 台南全運會帆船賽順延 移工沙灘玩拔河作樂

海葵颱風來襲，台南市今天停班停課，上午市區無風無雨，直到11時多才下起小雨；海濱海浪轉大，也吸引民眾賞浪，海巡人員忙著勸...

海葵來勢洶洶台南雨量上看500毫米 黃偉哲：嚴陣以待

海葵颱風來勢洶洶，依據中央氣象局資料，中午過後台南市將進入颱風暴風半徑，風雨將逐漸增強，晚間6點過後，風力會再增強，雨量...

好險！中颱海葵侵門踏戶 南市文旦龍眼酪梨幸好都已收成

中颱海葵「侵門踏戶」進逼，相關農產採收情形牽動後續蔬果行情，台南市政府農業局今上午表示，台南地區文旦、龍眼、酪梨幾乎都已...

海葵颱風來襲 台南安平沿海今晚11點多漲大潮防淹水

海葵颱風來勢洶洶，台南市海葵颱風災害應中心今天上午8點提升為一級開設，中央氣象局預報台南安平沿海今天中午11點9分及晚間...

嘉縣青農葉永霖返鄉務農 導入科技一秒建立訂單、派車

嘉義縣青農葉永霖返鄉務農14年，發現傳統出貨流程由人工逐筆輸入訂單容易出錯，向縣府申請智慧農業推動補助計畫，創新打造電腦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦