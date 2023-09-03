海葵攪局 台南全運會帆船賽順延 移工沙灘玩拔河作樂

海葵颱風來襲，台南市今天停班停課，上午市區無風無雨，直到11時多才下起小雨；海濱海浪轉大，也吸引民眾賞浪，海巡人員忙著勸離。安平觀夕平台有移工利用放假在海灘拔河，歡笑聲不斷。

台南雖停班停課，但上午沒有颱風的氣氛，因沒有豔陽，氣溫略降，明顯使人舒爽，儘管午後風雨會轉強，但還是有不少人上街；特別是海濱地區，吸引民眾賞浪。不過，海巡人員馬不停蹄的勸導，來漁光的民眾，剛從小徑來到觀海處就被勸離，有的家長還帶著小孩要來鏟沙，有小朋被勸離後，覺得掃興，在家長面前鬧脾氣，讓家長很無奈，最後買個零嘴安撫。

倒是有群移工一早就來安平觀夕平台聚會，分組玩沙灘拔河對抗賽，歡樂聲不斷，也有民眾利用海巡人員不在，下水享受浪打的樂趣，但也讓人擔心，若有長浪打來，可能發生意外。