台南市登革熱單日增206例再創新高 全市公告為流行區

台南市今新增206例本土登革熱確診病例，因昨天新增1例境外移入病例經疾管署疫調後改判為本土病例，累積本土病例為3427例。

衛生局表示，病例數增多主要是9月2日起，台南市全市公告為流行區，故原本需採血送中央檢驗才判定的行政區的病例數於今日呈現。

206例分布狀況為安南區49例，東區39例，永康區35例，南區25例，北區21例，關廟區12例，安平區8例，中西區7例，仁德區及歸仁區各4例，新市區及安定區各1例，年齡介於4歲至88歲，201例是由診所或醫院通報確診，5例由防治中心擴大採檢發現。

​依據中央氣象局資料顯示，海葵颱風即將接近台灣，市長黃偉哲秉持料敵從寬，禦敵從嚴，提醒市民，防颱與防疫一樣重要，颱風前，除做好防颱準備外，請民眾清除家戶內外閒置容器，仍須使用的容器則應妥善收好、倒置或加蓋，避免雨水流入孳生病媒蚊。

颱風來臨時，在家也要注意自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，使用捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片及防蚊液等，避免被病媒蚊叮咬；颱風後，應儘快巡視家戶內外環境，澈底清除積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、屋後溝、天溝等，雨後一定要再次檢視，以免積水孳生病媒蚊，影響自身和家人及鄰近居民健康。

針對昨日安南區執行戶內化學防治時，發生民眾持刀具追逐意圖攻擊防疫人員，所幸現場無人受傷，黃偉哲強調，市府絕對拒絕市民對防疫人員有任何暴力行為，室內化學防治是因應登革熱確診病例的必要緊急防疫手段，請民眾體諒與配合，如拒絕、規避或妨礙，將依傳染病防治法第38條逕行舉發，並依同法第67條處6萬元以上30萬元以下罰鍰，絕不寬貸。

登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，9月3日及9月4日有可能會有颱風的影響，除強力防災救災之外，也提醒民眾不要忘了居家防蚊措施。登革熱防治中心會隨著颱風天氣的狀況調整後暫停，颱風過後我們一切重新再來過。