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海葵颱風來襲逢大潮 轄管雲嘉五河局加強整備滯洪池放空嚴陣以待

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供

海葵颱風來襲，適逢天文大潮，水利署第五河川局密切監控水情，加強防颱整備，主動聯繫轄區雲嘉縣市府加強檢視各項水利設施，含抽水站、移動式抽水機組、滯洪池等水利設施，確保功能正常，必要時發揮防災功能，降低致災風險。

為防範颱風可能帶來豪大雨，第五河川局全天候監看水情資訊，並對各項水利設施嚴加檢視，包含水門及抽水站巡檢、移動式抽水機油料補給及試運轉、搶修險廠商配合整備待命等，確認水門運作情況，避免淤泥雜木影響閘門啟閉操作。

滯洪池全數在颱風來臨前放空至低水位，搭配抽水站或抽水機組循環滯洪，提升滯洪效率，務求以空間換取時間，發揮最大滯洪功效。五河局昨天持續抽檢白水湖第一滯洪池 (水位EL.-2m，可滯洪量約121萬立方公尺)、宜梧滯洪池 (水位EL.1.2m，可滯洪量約250萬立方公尺)及北港滯洪池 (水位EL.1m，可滯洪量約128萬立方公尺)。

另抽查更寮查扣場，以及嘉義縣東石鄉九司伯抽水站、東崙村橋旁、龍岡國小後方移動式抽水機組，整合式泵浦車亦完成整備工作，加強檢視細節不放過，嚴密把關滯洪池及抽水站依SOP運作，強化防救災任務及應變避免造成淹水災情。

五河局除周延準備、為各項防汛整備作為層層把關，也呼籲民眾隨時注意水情資訊，清理自家陽台洩水管與清除門前側溝排水阻塞物，減少受災損失。

海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供
海葵颱風來襲逢大潮，轄管雲嘉水利署第五河局加強水利設施整備。圖／第五河川局提供

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