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嘉義大林三欣園藝擁11種葉萵苣 這座植物工廠周產量達4噸

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
農糧署南區分署長陳立儀（中）前往嘉縣大林鎮三欣園藝參訪葉萵苣植物生產場地，左起南區分署主任羅山懿、三欣園藝經理許永輝及三欣園藝董事長曾明進（右2）、主任曾穎榆陪同（右）。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署長陳立儀（中）前往嘉縣大林鎮三欣園藝參訪葉萵苣植物生產場地，左起南區分署主任羅山懿、三欣園藝經理許永輝及三欣園藝董事長曾明進（右2）、主任曾穎榆陪同（右）。圖／農糧署南區分署提供

嘉義縣大林鎮有座擁11種葉萵苣植物工廠的生產場地，利用溫控及光線調節等智慧農業栽培方式達到全年生產，為去年獲選第六屆百大青農的三欣園藝經理許永輝，與園藝負責人舅舅曾明進及團隊，歷經9年多研究發展成果，目前全年周產量約4噸，因穩定供貨能力佳，獲家樂福及多家連鎖通路青睞選用。

為強調安全栽培管理，要讓消費者買得安心，2019年三欣園藝培育出11種葉萵苣，均接受農糧署輔導並取得產銷履歷驗證；目前園區內採5區生產模式，清潔消毒及播種1周，種植3至4周採收，故每周生產1區即全年採收，周產量約4噸供貨穩。

三欣園藝指出，利用全溫室自動化控制，及生物防治法，不僅能達到省工、無毒栽培，亦能無連作障礙，達到高效率的計畫生產，目前正規畫建設更環保有效降溫的溫室，改變傳統水牆溫室濕度過高造成生長障礙，達到更穩定降溫提升整體產能與產值。

許永輝表示，過去三欣園藝是以文心蘭的種植研究為主，9年前因緣際會下開始嘗試溫帶作物葉萵苣栽種，但要讓溫帶作物適應台灣氣候並不容易，以改良版NFT養液薄膜式水耕系統栽培，及對人體較佳的泥炭土，提供植物最佳生長環境。

三欣園藝育苗指出，種植採陳架式育苗，無法每一層植株都吸收到陽光，所以採用LED燈照射，利用不同的光譜促使幼苗生長，育苗過程運用溫度控制，讓幼苗漸適應熱帶溫度後，再移至高架上接受日照直至採收。

農糧署南區分署長陳立儀表示，產銷履歷即是農產品從田間至餐桌的過程，除農民從生產過程、安全用藥到加工廠加工流程，政府每年不定期抽檢產品，再加上公正第三方辦理驗證，消費者以手機掃描產品標章，了解生產者及生產資訊，層層把關維護消費者權益。

農糧署南區分署長陳立儀（中）前往嘉縣大林鎮三欣園藝參訪葉萵苣植物生產場地，園藝主任曾穎榆（左）與三欣園藝經理許永輝（右）陪同。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署長陳立儀（中）前往嘉縣大林鎮三欣園藝參訪葉萵苣植物生產場地，園藝主任曾穎榆（左）與三欣園藝經理許永輝（右）陪同。圖／農糧署南區分署提供

園藝 產銷履歷 農糧署

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