大甲媽來雲林走的橋 斥資10億變新橋 2026完工啟用

雲林縣道145甲線上的崙子大橋是往來元長鄉、土庫鎮及嘉義縣新港鄉的重要交通要道，也是每年大甲媽遶境必經橋梁，但因橋梁老舊、寬度不足亟待改善，中央補助前瞻建設經費、地方也自籌款合力促成改建，總計投入10.21億元，行政院長陳建仁今天到現場視察改建拓寬工程，欣慰這座橋在不分黨派、縣市的努力下重獲新生，預計2026年完工。

崙子大橋超過40年歷史，橫跨北港溪，全長772公尺，橋梁構件歷經歲月及使用頻率高已老舊不堪，且該橋為早年設計形式，橋梁梁底現已低於北港溪治理計畫高程，可能影響通洪斷面，加上橋寬僅7公尺、單向各1車道，經常有汽機車爭道現象甚至發生事故，用路品質險象環生，有急迫改善需求。

縣長張麗善表示，經縣府爭取，去年3月獲交通部公路總局及水利署同意納入補助辦理，全案經費也從原先9.81億元，在細部設計後提高至10.21億元，其中中央補助7.99億元、地方自籌2.2億多元，在「南橋北管」原則下由雲林縣主辦、嘉義縣配合用地取得合力改建。

工務處長汪令堯說明，該橋結構為簡單預力梁搭配箱型預力梁型式，包括將拓寬至18公尺，配置單向1快1慢及人行、自行車道，另也抬高橋梁並減少落墩，可改善既有交通問題、有利通洪斷面；橋上則設置觀景平台，作為民眾散步、欣賞北港溪的新景點，在大甲媽遶境時也能有更寬敞舒適的通行橋梁。

陳建仁說，先前曾來看過崙子大橋，當時也發現地方社區的長照做很好，企業、民眾互相照顧，體現台灣人精神，他感覺台灣很有希望，也有信心走得更遠更穩健，感謝交通部、農業部、雲林縣及嘉義縣政府的認真，期許拓寬工程按公共建設的基本精神如期如質完成。

陳建仁還說，中央前瞻建設及其他公共建設在雲林縣投資71億元，其中前瞻建設更曾被評判「債留子孫、造成地方財政困擾」，但今天實際到場看，前瞻建設促進鄉村發展，也讓大家都受到好處，證明確是福國利民的方法。