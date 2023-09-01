準備去買傘！2023大士爺祭明千人踩街揭幕 9月5日登場

台灣農曆七月重要的四大祭典之一嘉義縣「民雄大士爺文化祭」即將登場！明天下午三點38支隊伍千人迎大士爺創意踩街搶先揭幕後，傍晚6點於大士爺廟旁藝文走廊，民雄商圈協會首推出的20多桌「辦桌體驗」，要帶領地方民眾找回過去飲食文化的熱鬧回憶。

嘉縣府指出，今年民雄大士爺祭從9月5日起至7日展開連續3天系列活動，有「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」及「好神抽獎」，其中6日下午2點半的「隨大士爺伯下街遊－放水燈」，將由打貓街坊文化協會帶領民眾認識街區文史及科舉儀式，欲參加者須先向協會報名。

9月7日為大士爺祭最後一天也最熱鬧，大士爺廟將舉行普度大法會，恭請大士爺監普，晚間11點千人徒步齊恭送大士爺火化昇天。縣長翁章梁說，一年當中只有大士爺祭期間能看到高九尺三吋的大士爺神像，邀大家來7日來送大士爺神尊火化昇天。

「我買雨傘的時間到了！」遊客林秀蓉說，往年都會從水上火車站搭到民雄逛大士爺文化祭，今年當然也不例外，而這次重點除拜拜外就是要買雨傘，因活動歷年常遇下雨，吸引賣傘商家設攤，祭典也有「民雄雨傘節」別稱。