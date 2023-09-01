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準備去買傘！2023大士爺祭明千人踩街揭幕 9月5日登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023大士爺祭9月5日登場，明天下午3點踩街迎大士爺搶先揭幕，位於大士爺廟旁繽紛彩色雨傘的藝文走廊，成美拍打卡熱點。記者呂慧瑜／攝影
2023大士爺祭9月5日登場，明天下午3點踩街迎大士爺搶先揭幕，位於大士爺廟旁繽紛彩色雨傘的藝文走廊，成美拍打卡熱點。記者呂慧瑜／攝影

台灣農曆七月重要的四大祭典之一嘉義縣「民雄大士爺文化祭」即將登場！明天下午三點38支隊伍千人迎大士爺創意踩街搶先揭幕後，傍晚6點於大士爺廟旁藝文走廊，民雄商圈協會首推出的20多桌「辦桌體驗」，要帶領地方民眾找回過去飲食文化的熱鬧回憶。

嘉縣府指出，今年民雄大士爺祭從9月5日起至7日展開連續3天系列活動，有「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」及「好神抽獎」，其中6日下午2點半的「隨大士爺伯下街遊－放水燈」，將由打貓街坊文化協會帶領民眾認識街區文史及科舉儀式，欲參加者須先向協會報名。

9月7日為大士爺祭最後一天也最熱鬧，大士爺廟將舉行普度大法會，恭請大士爺監普，晚間11點千人徒步齊恭送大士爺火化昇天。縣長翁章梁說，一年當中只有大士爺祭期間能看到高九尺三吋的大士爺神像，邀大家來7日來送大士爺神尊火化昇天。

「我買雨傘的時間到了！」遊客林秀蓉說，往年都會從水上火車站搭到民雄逛大士爺文化祭，今年當然也不例外，而這次重點除拜拜外就是要買雨傘，因活動歷年常遇下雨，吸引賣傘商家設攤，祭典也有「民雄雨傘節」別稱。

文觀局指出，活動期間人潮眾多停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，台鐵局特別在9月5日至7日，新增嘉義至斗六區間車1往返（2列次）；對號列車152次、521次、149次停靠民雄站，詳情至台鐵局或嘉縣公車管理處網站查詢。

2023大士爺祭9月5日登場，明天下午3點踩街迎大士爺搶先揭幕，位於大士爺廟旁繽紛彩色雨傘的藝文走廊，成美拍打卡熱點。圖／嘉縣議員黃啟豪提供
2023大士爺祭9月5日登場，明天下午3點踩街迎大士爺搶先揭幕，位於大士爺廟旁繽紛彩色雨傘的藝文走廊，成美拍打卡熱點。圖／嘉縣議員黃啟豪提供
2023大士爺祭9月5日登場，明天下午3點踩街迎大士爺搶先揭幕，傍晚6點於廟旁藝文走廊，首度推出辦桌體驗。圖／嘉縣議員黃啟豪提供
2023大士爺祭9月5日登場，明天下午3點踩街迎大士爺搶先揭幕，傍晚6點於廟旁藝文走廊，首度推出辦桌體驗。圖／嘉縣議員黃啟豪提供

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