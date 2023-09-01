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火燒年餘逾70年老木屋玉山旅社建地求售 總價位每坪單價曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電線走火釀災，侯姓女地主委託外甥女婿公告求售。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電線走火釀災，侯姓女地主委託外甥女婿公告求售。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電線走火釀災，旅社侯姓女地主委託外甥女婿公告求售，建地38.6坪，開價2200萬元，每坪約55萬元，吸引多名有意購地者詢問，有人認為開價太高，有人認為不高。

坐落林森里玉山旅社等7戶木造房屋，遭祝融年餘未修復，民眾遊客批火場斷壁殘垣，緊鄰北門驛、檜意森活村景點，淪為廢墟，破壞城市景觀；市府說，火場私人產權無法介入處理。

玉山旅社侯姓地主說，她年邁無力管理，委託杜姓外甥女婿處分產權；承租玉山旅社的洪雅文化協會總幹事余國信無奈說，火警官司還在訴訟，他也是受災戶，對地主求售旅社，他祝福。

杜姓男子說，旅社土地產權單純，面寬4.8公尺道路，毗鄰公園，鄰近檜村、阿里山林鐵北門車站觀光景點，區段有文史觀光發展價值，參考周邊土地實價登錄，建地38.6坪開價2200萬元，每坪55萬元。

市府地政處說，依實價登錄，附近共和路有棟屋齡55年透天厝，地坪約11.29坪，不列房價以地坪計算，去年10月每坪36.36萬成交。嘉義市不動產仲介公會理事長廖時晃說，市區房市近年量縮價穩，隨著人口外流，社宅興建，未來房市緩跌。

洪雅文化協會調查：玉山旅社首任屋主陳聰明1907年出生，曾任阿里山林鐵列車長、北門驛副站長，1950年與朋友合夥建6連棟街木屋，1966陳退休，將靠車站邊間住家改為旅社經營，後經營權幾經轉手，由擔任旅店女侍侯姓女子買下，2009年由當時擔任洪雅協會理事長的余國信承租修復利用，做平價背包客旅宿。

嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電線走火釀災，侯姓女地主委託外甥女婿公告求售。記者魯永明／攝影
嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁，屋齡73年老木屋玉山旅社，是國內知名背包客旅宿，去年3月暗夜大火燒毀，火警鑑定隔壁電線走火釀災，侯姓女地主委託外甥女婿公告求售。記者魯永明／攝影

玉山旅社 北門 阿里山

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