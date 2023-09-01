台南大東夜市分裂爭議…新舊團隊不同調 市府將協商

台南知名大東夜市同一塊土地變成兩個團隊經營，上百攤商因租金上漲等問題接連陳情兩天，要求「原攤原擺」，權益不要受損。原大東夜市吳姓經營者、大東東團隊的吳姓代表都證實，會調整格位，不過兩邊同時經營，會保持動線暢通，不會畫分楚河漢界。南市府表示，已約新、舊團隊6日坐下來談，以照顧攤商生計為優先。

大東的吳姓業者昨出面說，延續1格攤位1天250元的租金，但大東東團隊1天450元，暫無法取得共識，團隊也澄清沒向攤商收取權利金，是給予的權利卡清楚載明「不得轉讓使用」，可能有些攤商私底下交易，才導致風波。另，因經營面積縮小，格位改以餐飲為主，不會內定，且願以500萬轉讓地上物及電力設備給新業者。

大東東夜市團隊的吳姓代表說，沒向攤商收權利金，但未來會避免高價轉租當二房東，會要求攤商要有營業行為才能申請，也樂於與原大東團隊討論合作。

大東夜市攤商自救會長李怡德說，這是「兩個老闆」的事，不應波及無辜，要保障攤商生計。大東夜市原本占地2200坪，因土地3分之2屬市府、3分之1屬農會，市府土地重招標，由另一團隊得標，未來大東夜市場址靠近崇善路，新的大東東夜市則近東區監理站。