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台南大東夜市分裂爭議…新舊團隊不同調 市府將協商

聯合報／ 記者李文德吳淑玲／台南報導
台南大東夜市分裂出大東東夜市，兩個分別於9月中旬開幕。圖為本周原大東夜市最後一天營業的情況。記者鄭惠仁／攝影
台南大東夜市分裂出大東東夜市，兩個分別於9月中旬開幕。圖為本周原大東夜市最後一天營業的情況。記者鄭惠仁／攝影

台南知名大東夜市同一塊土地變成兩個團隊經營，上百攤商因租金上漲等問題接連陳情兩天，要求「原攤原擺」，權益不要受損。原大東夜市吳姓經營者、大東東團隊的吳姓代表都證實，會調整格位，不過兩邊同時經營，會保持動線暢通，不會畫分楚河漢界。南市府表示，已約新、舊團隊6日坐下來談，以照顧攤商生計為優先。

大東的吳姓業者昨出面說，延續1格攤位1天250元的租金，但大東東團隊1天450元，暫無法取得共識，團隊也澄清沒向攤商收取權利金，是給予的權利卡清楚載明「不得轉讓使用」，可能有些攤商私底下交易，才導致風波。另，因經營面積縮小，格位改以餐飲為主，不會內定，且願以500萬轉讓地上物及電力設備給新業者。

大東東夜市團隊的吳姓代表說，沒向攤商收權利金，但未來會避免高價轉租當二房東，會要求攤商要有營業行為才能申請，也樂於與原大東團隊討論合作。

大東夜市攤商自救會長李怡德說，這是「兩個老闆」的事，不應波及無辜，要保障攤商生計。大東夜市原本占地2200坪，因土地3分之2屬市府、3分之1屬農會，市府土地重招標，由另一團隊得標，未來大東夜市場址靠近崇善路，新的大東東夜市則近東區監理站

團隊 夜市 監理站 農會 自救會

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台南「大東夜市」分裂爭議 原經營吳姓業者出面說話了

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