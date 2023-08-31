遭斷水斷天然氣！斗六東市攤商跳腳抗爭 市公所說話了

雲林縣斗六市東市場因921大地震被列為危樓拆除，外部仍有29攤商持續營業，市公所今年初通知7月底約滿不再續約，部分已搬遷，部分業者不服公所沒給陳述意見機會單方面喊停，今又斷水、斷天然氣，認為做法太強硬；公所回應，事前已數次派員和行文通知搬遷，緩衝期到今天，希望攤商考量安全遷離，9月11日將斷電。

斗六市東市場（第1零售市場）位在市中心，且鄰近地方信仰中心新興宮，占地逾600坪，長年除是早市，周邊小吃店、飲料店林立，是人潮聚集處之一；民國51年改建為全台首座立體示範市場，不僅是2層樓建築，內部還有冷氣、自動消毒設備及汙水排泄系統、冷凍設備等，堪稱當年最先進市場。

設立近百年的東市場歷經921大地震，於2019年認定為危樓，曾有地方文史團體請命保留，經雲林縣文資審議委員會決議不登錄為古蹟及歷史建築，後來拆除並撤離內攤，外攤合約則載明到今年7月31日不再續約。

在外部經營生意的東市場會長薛永清表示，外攤自營業者包括賣水果、小吃和麵包店共29攤，多營業數十年以上，有些還是繼承家業，他主張公所要終止契約應先和大家開會協調，並提供陳述意見機會、討論安置或補償等問題，但都被以一紙公文要求搬離，認為不公。

王姓便當店老闆說，原東市攤商各自散落形同被滅掉，且對於公所任何動作完全不了解，僅以時間到為由要求搬離，也無安置對策，還得自尋他處落腳，有苦難言；江姓攤商則在外攤開業40多年，昔以170多萬元向前業者買權利，也上繳50倍罰金，如今在沒有補貼下被要求遷離，很不服氣，會抗爭到底。

薛永清代表外攤攤商表達訴求，要求公所需和攤商簽訂「細部計畫保留1樓層市場用地，讓攤商繼續營業」契約；斗六市公所農經課長郭盈君表示，所有程序均依零售市場契約執行，考量東市場未來政策規畫及整體開發所需，為避免危險，希望攤商能如期遷離。