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遭斷水斷天然氣！斗六東市攤商跳腳抗爭 市公所說話了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市公所多次通知東市場外部攤商7月底約滿不再續約，部分業者已搬離。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市公所多次通知東市場外部攤商7月底約滿不再續約，部分業者已搬離。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六市東市場因921大地震被列為危樓拆除，外部仍有29攤商持續營業，市公所今年初通知7月底約滿不再續約，部分已搬遷，部分業者不服公所沒給陳述意見機會單方面喊停，今又斷水、斷天然氣，認為做法太強硬；公所回應，事前已數次派員和行文通知搬遷，緩衝期到今天，希望攤商考量安全遷離，9月11日將斷電。

斗六市東市場（第1零售市場）位在市中心，且鄰近地方信仰中心新興宮，占地逾600坪，長年除是早市，周邊小吃店、飲料店林立，是人潮聚集處之一；民國51年改建為全台首座立體示範市場，不僅是2層樓建築，內部還有冷氣、自動消毒設備及汙水排泄系統、冷凍設備等，堪稱當年最先進市場。

設立近百年的東市場歷經921大地震，於2019年認定為危樓，曾有地方文史團體請命保留，經雲林縣文資審議委員會決議不登錄為古蹟及歷史建築，後來拆除並撤離內攤，外攤合約則載明到今年7月31日不再續約。

在外部經營生意的東市場會長薛永清表示，外攤自營業者包括賣水果、小吃和麵包店共29攤，多營業數十年以上，有些還是繼承家業，他主張公所要終止契約應先和大家開會協調，並提供陳述意見機會、討論安置或補償等問題，但都被以一紙公文要求搬離，認為不公。

王姓便當店老闆說，原東市攤商各自散落形同被滅掉，且對於公所任何動作完全不了解，僅以時間到為由要求搬離，也無安置對策，還得自尋他處落腳，有苦難言；江姓攤商則在外攤開業40多年，昔以170多萬元向前業者買權利，也上繳50倍罰金，如今在沒有補貼下被要求遷離，很不服氣，會抗爭到底。

薛永清代表外攤攤商表達訴求，要求公所需和攤商簽訂「細部計畫保留1樓層市場用地，讓攤商繼續營業」契約；斗六市公所農經課長郭盈君表示，所有程序均依零售市場契約執行，考量東市場未來政策規畫及整體開發所需，為避免危險，希望攤商能如期遷離。

郭盈君指出，公所去年12月即派員至東市場外攤說明今年7月31日約滿不再續約，1月10日至今共正式行文6次通知攤商，考量業者需要時間搬運生財用具，至今日才進行斷水、斷天然氣，9月11日斷電並進行建築拆除工程。

雲林縣斗六市公所多次通知東市場外部攤商7月底約滿不再續約，部分業者已搬離。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市公所多次通知東市場外部攤商7月底約滿不再續約，部分業者已搬離。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市東市場外部攤商部分業者不服公所要求遷離的配套作法不周，今由會長薛永清代表表達訴求。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市東市場外部攤商部分業者不服公所要求遷離的配套作法不周，今由會長薛永清代表表達訴求。記者陳苡葳／攝影

921大地震 歷史建築 斗六 雲林 小吃

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