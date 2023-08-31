翁章梁捲袖做民雄鳳梨酥 助推支持嘉縣身障機構秋節禮
嘉義縣身障機構團體若竹兒智能發展中心、精神康扶之友協會，與身心障礙者聯合會附設庇護工場、領航身心障礙者產業庇護工場，在中秋佳節前夕推出各式秋節禮品，縣長翁章梁今天特地體驗烘焙製作，宣傳各家秋節禮盒，縣議會前秘書長黃尚文當場響應購買5萬元月餅，藉此拋磚引玉。
翁章梁為宣傳身障機構團體秋節產品，捲袖製作鳳梨酥，從量麵團重量、包餡、壓模成形到進烤箱；翁章梁強調，每年的佳節禮盒銷售是各家身障團體重點經濟來源之一，鼓勵大家用實際行動支持身障朋友，化愛心為訂單。
社會局指出，嘉義縣身障團體機構多年來陪伴、支持投入生產各種產品、食品，建立自我價值培養興趣，除更易接觸社會，也將價值化為實質產出。
若竹兒董事長林朋輝說，過去幾年因疫情，訂單收入大大受到影響，今年好不容易趨緩，盼這次秋節銷售量能回升。精神康扶之友協會社工吳小姐表示，目前僅接到3張訂單預購，因疫情及原物料上漲，價格受影響，請大家多多支持。
嘉義縣政府指出，今年產品豐富多樣包括「若竹兒智能發展中心」的大方禮盒（訂購專線：05-2209987）、「身心障礙者聯合會」的阿里山高山特優烏龍手採茶（訂購專線：05-2626222）、「精神康扶之友協會」的繽紛果漾禮（訂購專線：05-2791931）、「領航身心障礙者產業庇護工場」的Chill High High（訂購專線：05-3791333），有餅有茶有咖啡，盼滿足消費者味蕾。
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