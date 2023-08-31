台南藝術進區9月3日優人神鼓開場 將舉辦10場戶外表演

為了讓表演藝術貼近民眾生活，台南市「藝術進區」今年已邁入第13年，首場表演9月3日將在歸仁仁壽宮由優人神鼓開場，將有10場戶外大型演出。

文化局表示，藝術進區自9月3日至12月2日，為期三個月於歸仁、永康、鹽水、麻豆、善化、安定、將軍、楠西、新市、白河區，由陣容堅強的9個國內外知名表演團隊，進行10場戶外大型演出。

今年的演出團隊除了開幕場由「優人神鼓」擔綱演出外；戲劇類則有「表演家合作社劇團」、「身聲劇場」、「無獨有偶工作室劇團」、「兩廳院藝術出走」。而戲曲節目則有「台灣豫劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」，另有「創造焦點」、閉幕場「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來馬戲演出。

歸仁場由善化企業股份有限公司部分贊助，邀請「優人神鼓」開幕演出；柳營場及鹽水場是由森鉅科技材料股份有限公司多年贊助，邀請「薪傳歌仔戲劇團」擔綱演出。另今年也持續與南部科學工業園區管理局合作，結合該局的耶誕活動，將於12月2日在南科的迎曦湖南側草坪舉辦。