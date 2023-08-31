向打火英雄致敬 安南醫院為官田打火18天消防弟兄健檢
台南官田區南廍里違法木資材暫置整理場不久前火警，因現場堆放高達3層樓的4萬噸廢棄樹枝木，火勢燒了兩個多星期到8月10日才撲滅。大火惡臭濃煙引起周邊民怨，也讓身處其中長達18天的消防員擔憂身體出現異狀。安南醫院今天「為辛勤的消防弟兄量身提供專案健檢服務」，胸部X光與抽血檢驗一氧化碳是否異常。希望為70多名參與撲滅這場火警的消防員及早發現可能潛在的傷害，及早治療。
台南市消防局副局長楊宗林說，十分感謝安南醫院無償提供醫療服務，讓第二救災救護大隊同仁奮力完成長時間的救災任務後，毋須擔心身體狀況，若發現異常也可及時治療，以利後續安心值勤。二大隊長王騰毅則表示，安南醫院健檢專案「可謂及時雨，緩解70多位警義消同仁救災後的惴惴不安」。
安南醫院院長林聖哲表示，「這是我們應該做的，消防弟兄在官田火災現場作業將近三星期，真的辛苦了！」林聖哲還陪同楊宗林副局長和王騰毅大隊長，一同關心受檢消防員，感謝他們守護民眾生命財產安全，期望每一位消防弟兄都能健康無虞。
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