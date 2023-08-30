斥資打造觀光公廁 台61幸福公路五條港休息站將啟用

雲林縣政府行銷台61幸福公路，在台西鄉五條港交流道下打造友善公廁，結合周邊綠美化，成為台61公路台西五條港休息站，將於9月24日啟用，為紓解新住民思鄉之情，當天邀請新住民一起同樂，除有1000份異國美食外，台西鄉公所、台西鄉農會加碼準備「台西三寶」文蛤、牡蠣、虱目魚的海鮮粥、花枝丸、蚵仔煎及烤大豬等美食，讓民眾免費品嘗。

縣府城鄉發展處在在台西鄉五條港交流道下打造友善公廁、重整遊客服務停車空間、強化周邊環境景觀改善措施，搭配周邊現有五條港觀光市集及便利超商，又鄰近安西府，將成為台61線五條港交流道下重要特色休息站，要讓經過的遊客眼睛為之一亮。

公共友善廁所以架高曲面屋頂的特殊造型重建入口意象，創造明亮卻涼爽的環境，上揚的曲面屋頂可讓風自由穿越，通風的廁所可減少異味，並減少牆面開口以阻隔西曬的悶熱與不適等特色。

友善廁所將在9月24日當天啟用，縣長張麗善表示，雲林縣有1萬7千多位新住民，為紓解思鄉之情，縣府當天在五條港安西府舉辦「2023中秋迎新嘉年華 攜手新住民•幸福耀雲林」、「海陸大街美食饗宴」暨「台61幸福公路公共友善廁所啟用」，當天有1000份限量異國美食品嚐、中秋文旦及月餅試吃、異國風情體驗等。

民政處長蕭德恕表示，往年新住民活動辦在斗六或虎尾等靠山線的鄉鎮市，為了能讓沿海地區新住民姊妹們不用奔波，特地選在台西府辦理今年活動，希望帶給新住民姊妹們「月亮一樣圓」的感受。