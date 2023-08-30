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台南大東夜市爭議愈演愈烈 攤商：黑衣人讓孩子恐懼

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大東夜市攤商今天到市議會陳情，要求「原攤原擺」。記者鄭惠仁／攝影
台南市大東夜市攤商今天到市議會陳情，要求「原攤原擺」。記者鄭惠仁／攝影

台南市大東夜市屬於市府土地重新標租後，夜市成為兩個老闆要經營，也出現許多攤商沒攤位可擺的狀況，200攤商今天拿著布條到市議會陳情，攤商要求「原攤原擺」，不要因為租用人換了，讓他們生計無存。經發局長林榮川表示，市長已指示市府跨單位協商維護攤商權益，近日將邀集新舊業者協商，希望能讓攤商權益獲得保障。

有攤商表示，因主張「原攤原擺」，及指新承租人要收權利金急漲租金，昨晚在大東夜市做生意時，攤位前出現黑衣人，還在錄影，也讓他的孩子心生恐懼，希望市府重視。

有攤商說，此案例凸顯攤商是弱勢團體，此例一開將沒完沒了，希望市府對類似經營人換人而衍生的不合理現象能有保護攤商的作為，也改變不合理的生態。

已有23年歷史的大東夜市是台南著名3大夜市之一，也是全國知名觀光夜市，此夜市土地分屬南市府及台南市農會，其中市府土地部分租期到8月31日，市府日前重新招標，大東夜市吳姓經營人沒得標，另由許姓等業者得標，形成一夜市分出兩夜市的狀況。

大東夜市畫設710個格位，市府土地占大東夜市2/3面積，共有468個格位，另市農會土地部分畫242格，由於業者經營上的考量，原大東夜市要把百貨區改為美食區，預計在9月11日開幕；而即將在9月18日開幕的「大東東夜市」也正在募集攤商，造成許多原有攤商無攤位可擺。

攤商表示，攤位在私底下有權利金買賣，1格從30幾萬到50萬不等，有人才剛付權利金取得攤位，如今換人經營，什麼都沒有了，「是要我們的命」，希望市府協助協調，讓兩方業者合作經營，創造多贏。

市議員林美燕、王家貞指市府在辦理土地招租前，應該要想到若大東夜市經營人未能得標，可能出現的紛爭狀況，卻沒有事前做好因應與規畫才會出現如此亂象，並嚴重影響到攤商的生計，要求市府盡起責任，盡快邀集兩方業者坐下來溝通，以維護攤商權益。

經發局長林榮川說，市長黃偉哲很重視大東夜市問題，已指示跨局處協商擬出好辦法，維護攤商權益，近日也會邀集雙方業者溝通，解決問題。

經發局表示，大東夜市及大東東夜市必須取得許可，若未取得許可，會有裁罰手段，若連續多次處罰仍未取得許可會斷水斷電，但最後受害者是攤商，會加強與業者、攤商溝通，協助解決爭議。

台南市大東夜市攤商今天到市議會陳情，要求「原攤原擺」。記者鄭惠仁／攝影
台南市大東夜市攤商今天到市議會陳情，要求「原攤原擺」。記者鄭惠仁／攝影

夜市 台南 承租人 老闆

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