嘉縣太保6號道路追加預算 通過

嘉義縣太保都市計畫區規畫新闢6號西太保道路，因嘉義科學園區帶動周圍地價上漲，導致用地取得經費缺口2800萬元，市公所欲動支自有財源，不過本月中旬市民代表會未同意。市代會昨再次開臨時會，有民眾前往喊話盼盡速通過，終於獲審查過關。有代表說，希望公所盡快徵收，避免地價再漲。

太保市公所指出，6號道路西起縣道168線太保國中前方，向東南接嘉49線，再往東行北轉接回168線，開闢後能促進地方發展，原先核定經費2億2670萬元，包括中央補助1億2866萬多元，縣府及公所配合9803萬多元。

不過用地經費取得不足，代表會15日至17日的臨時會提出動支案，市民代表龔宗勇說，25號東太保道路去年已追加2500萬元，今年公所再函文6號西太保道路也要追加2800萬元，沒詳細說明原因而凍結。

代表會前天起再開臨時會審查凍結的追加預算，市公所昨專案報告，代表提出疑問後沒有異議、同意通過；龔宗勇說，希望公所趕快辦理徵收，不要等到地價上漲再追加預算。

太保市長鄭淑分說，此非借錢來做，提報計畫至徵收約2至3年，會讓太保市更有發展。

議員詹琬蓁表示，未來縣治特區有6個單元開發，太保人口會愈來愈多，先解決交通問題，更能吸引人口進駐。