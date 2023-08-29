曾做為東門美術館 台南市知名「許嵩煙宅」古蹟將整修

曾做為「東門美術館」的台南市「許嵩煙宅」，因建物外型特殊，一度是台南重要地標，但東門美術館搬離後，即因乏人使用管理而閒置，建物受損待維護，文化局多次聯繫終獲所有權人的回應，並協助爭取到文化部補助調查研究費共核定總經費268萬元，希望今年可以發包，一年後完成，後續再辦理修復及再利用計畫經費，將讓老屋重生再現風華。

許嵩煙宅建築約建於1930年代，原屋主許嵩煙為第一屆台南市議會議員，建築為西洋歷史式樣街屋，其中建物女兒牆、柱頭及立面浮雕皆工藝精美且細緻，為裝飾主義中後期之風格；二樓明間為傳統穿鬪大木棟架，楹端雞舌木等次構件工藝精美，具藝術價值。建築臨街面為西式表現，二樓室內格局類似閩南建築之明次間，具文化融合特色，有其特殊性。

許嵩煙位在台南東門路上，過去曾做為東門美術館使用，不過2007年美術館搬遷後，荒廢至今，2017年指定為台南市定古蹟。文資處表示，因許嵩煙後代所有權人住在北部，經積極聯繫後，所有權人也將進行內部清理及古蹟本體的加固。

文資處表示，許多私有文化資產在被政府指定登錄之後，常因所有權人對於文資法令的不瞭解，而面臨不知所措之局面。希望透過文資處的說明輔導與協助之下，讓所有權人能放心表達他們對於所擁有的文化資產的想法，同時瞭解該如何保存維護，進而向文化部爭取補助經費進行相關計畫工作，展現重視文資保存，也能再現家族榮光的積極態度。

台南府城擁有不少類似的珍貴建築，今年上半年起陸續向文化部文化資產局提出補助計畫申請案，截至8月底止共計核定補助18案，文資局補助及市府編列，同時加上所有權人自籌款，總金額達新台幣3億5434萬餘元，共同展現保護文化資產用心。

在私有文化資產方面，包括於2021年12月指定為直轄市定古蹟的「麻豆大埕郭舉人宅」、延宕多年的「法華寺」540萬規畫設計，預計2025年修復完成；另外還有「直轄市定古蹟學甲慈濟宮修復工程」、「歷史建築原台南農校日式宿舍群修復再利用工程」、「歷史建築菁寮國小木造禮堂暨舊辦公室修繕工程」，以及「國定古蹟祀典武廟全境修繕工程委託規畫設計等。