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麻豆文旦限定版文創風 今啟運銷往日本橫濱

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委陳亭妃（中）協助台南麻豆文旦外銷，今在農業部長陳吉仲（青色背心）及市議員陪同，舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會。圖 ／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（中）協助台南麻豆文旦外銷，今在農業部長陳吉仲（青色背心）及市議員陪同，舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會。圖 ／陳亭妃服務處提供

立委陳亭妃協助台南麻豆文旦外銷，今中午由農業部長陳吉仲及市議員陪同，在麻豆寮廍里舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會，結合文創元素包裝，將在10月4日於日本橫濱舉辦的國慶酒會登場，成為當晚最亮麗的伴手禮。

陳吉仲說，現場首次曝光富有台南農產與文化底蘊的日本限定版文旦伴手禮，除有在地生產的麻豆文旦，更以號稱台南LV的後壁菁寮茄芷工坊手工製作的茄芷袋裝盛，透過中華文化總會全力支援，特別將2023國慶的主視覺設計在外包裝，成為這款限定版的伴手禮，動用各單位絞盡腦汁，就是要將台南麻豆文旦走向全世界。

陳亭妃指出，將透過台北駐日經濟文化代表處橫濱分處及富士站國際事業股份有限公司社長陳韋霖所安排日本的通路，如株式会社ベジテック、友誼商店、日光総業株式会社、株式会社ストーク等處，布點行銷台南麻豆文旦，將會在日本各大連鎖超市、百貨公司超市等超過200個點看見麻豆文旦蹤跡。

陳亭妃說，這次將麻豆文旦銷往日本，是源於前陣子至日本行銷台南芒果，發現麻豆文旦應也可讓日本人更加認識。尤其得知10月4日台北駐日經濟文化代表處橫濱分處將舉辦國慶酒會，希望能夠在現場將麻豆文旦推薦給所有日本的重要行政官員，除了拚外交，也可讓大家品嘗台南麻豆文旦美味。

陳亭妃指出，麻豆文旦要輸出到日本須通過相關檢驗，過程十分繁瑣且時間緊迫，自7月中旬行銷芒果回到台灣後，就麻煩農業部及台南市農會、吳通龍議員立即接洽相關事宜。

立委陳亭妃（中）協助台南麻豆文旦外銷，今在農業部長陳吉仲（青色背心）及市議員陪同，舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會。圖 ／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（中）協助台南麻豆文旦外銷，今在農業部長陳吉仲（青色背心）及市議員陪同，舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會。圖 ／陳亭妃服務處提供
立委陳亭妃（中）協助台南麻豆文旦外銷，今在農業部長陳吉仲（青色背心）及市議員陪同，舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會。圖 ／陳亭妃服務處提供
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立委陳亭妃（中）協助台南麻豆文旦外銷，今在農業部長陳吉仲及市議員陪同，舉辦麻豆文旦限定版啟運日本記者會。圖 ／陳亭妃服務處提供
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