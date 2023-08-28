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高鐵道下採收奇景 台南「活水菱角」出了產地就嘗不到

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁區種植菱角約12公頃，每年可產出120公噸左右。集中大潭里林仔邊聚落，菱田大多在台鐵沙崙支線便道兩側、高鐵道下，到了採收期，就會看到農民在高鐵下採收菱角的景象，格外矚目。記者李文德／攝影
歸仁區種植菱角約12公頃，每年可產出120公噸左右。集中大潭里林仔邊聚落，菱田大多在台鐵沙崙支線便道兩側、高鐵道下，到了採收期，就會看到農民在高鐵下採收菱角的景象，格外矚目。記者李文德／攝影

台南市菱角種植總面積共520公頃，其中官田區約449公頃，每年產量近5559公噸，位居全國第一大產地。不過位於台南市最南邊的歸仁大潭里，也有種植約12公頃菱角，且在台鐵沙崙支線便道兩側，又在高鐵道下。近來為當地菱角採收期，可看見菱角農早起在高鐵下採收，成為讓人矚目的景象。歸仁區農會推廣部主任蘇偉晴，到了產季就有商販收購，甚至地方居民也會直接向農民購買，可說是出了產地外就買不到。

當地種菱角已有20年的農民劉逸嬅說，自己的菱角田共有1公頃左右。不過今年初因為沒有雨水的挹注，導致菱角田內優養化，水質溶氧量降低。菱角植株長不大。雖然近一個月下雨，讓菱角能夠順利生長。不過有發現產量大約減少三成左右，不過品質還是相對穩定。

歸仁區農會推廣部主任蘇偉晴表示，歸仁區種植菱角約12公頃，每年可產出120公噸左右。大多集中在大潭里林仔邊聚落，特別的是大多菱田都是在台鐵沙崙支線便道兩側、高鐵道下，到了採收期，就會看到農民在高鐵下採收菱角的景象，格外矚目。

蘇偉晴還說，當地菱角產季大概8月底、9月開始，一直到11月底。每每到了產季，就有商販收購，甚至地方居民就會直接向農民購買，可說是出了產地外就買不到的地方特產。

大潭社區發展協會常務監事張世禎表示，大潭里是全台南市最南側的社區，緊鄰北高雄，務農人口雖逐漸老化，但仍維持一定的菱田面積。由於當地土質大多屬於砂質土，地勢低有利於蓄水，成為種植的最佳條件。不過更特別的是，當地有自然湧泉的挹注，更有「活水菱角」的美名。曾有朋友和他說，歸仁的菱角口感較為鬆軟、富含水分不容易乾口，吃過都說讚。

歸仁當地土質大多屬於砂質土，尤其大潭里林仔邊聚落地勢低有利於蓄水，成為種植菱角的最佳條件。不過更特別的是，當地有自然湧泉的挹注，更有「活水菱角」的美名。記者李文德／攝影
歸仁當地土質大多屬於砂質土，尤其大潭里林仔邊聚落地勢低有利於蓄水，成為種植菱角的最佳條件。不過更特別的是，當地有自然湧泉的挹注，更有「活水菱角」的美名。記者李文德／攝影
歸仁區種植菱角約12公頃，每年可產出120公噸左右。集中大潭里林仔邊聚落，菱田大多在台鐵沙崙支線便道兩側、高鐵道下，到了採收期，就會看到農民在高鐵下採收菱角的景象，格外矚目。記者李文德／攝影
歸仁區種植菱角約12公頃，每年可產出120公噸左右。集中大潭里林仔邊聚落，菱田大多在台鐵沙崙支線便道兩側、高鐵道下，到了採收期，就會看到農民在高鐵下採收菱角的景象，格外矚目。記者李文德／攝影

農民 高鐵

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