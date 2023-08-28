南市府：鼓勵民宿提升品質做口碑

昨天是暑假最後一個周末，台南市區主要飯店及較有知名度民宿住房率都9成以上，不過南市民宿發展協會指出，今年暑假住房率不如去年、約減少2成，認為與出國人數多、沒國旅補助有關。南市觀旅局表示，市府推出好康券、住宿優惠等活動都持續中，不輸國旅補助，9月還有航海王策展活動等，延續觀光熱潮。

南市民宿發展協會理事長柯凱文說，經詢問多數民宿業者，許多民宿今年暑假的住房率約只有5、6成，不如去年，較具知名度的民宿沒受影響，還是維持8成以上，到了假日更是滿房；柯認為，國人出國人數增加，反觀國外旅客沒有相對增加是原因，另去年有國旅補助，今年沒有，誘因減少，期待接下來拚中秋、雙十連假。

南市觀旅局長林國華說，暑假前有旅宿業者擔心疫情解封後、住房率會受影響，但多家大型旅館發現，並未受影響，分析應是許多旅客訂不到機票，或機票太貴而在國內旅遊。

林國華指出，許多受旅客青睞的民宿，都因品質提升獲得認同，因此鼓勵業者多參加觀旅局舉辦的品質提升、行銷等座談及課程活動，市府也會透過網路放送及推薦，而為了持續暑假光熱潮，26日海洋季已登場，接著9月的航海王策展活動也要開鑼，加上市府推出好康券、住宿優惠等活動都持續中，不輸國旅補助。