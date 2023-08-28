抽查網路訂房 台南民宿過半不合法

台南合法民宿逾560家，經抽查網路訂房平台上的台南民宿竟有一半未合法登記，也有擴大營業導致旅客選擇合法旅宿、卻入住不合法房間等情形，審計部台南市審計處要求改善。有議員轉述非法業者心聲，盼擴大歷史街區範圍，讓非法納入合法；市府表示，已請各大訂房平台下架不合法旅宿，也加強稽查，協助非法旅宿轉型合法經營。

累計至去年底，台南合法登記旅宿772家，其中旅館253家、民宿517家，加上今年新增的民宿與旅館，總計800多家。南市審計處去年底查網路訂房平台，180家民宿有90家未合法登記，其中48家位於可合法設置民宿觀光地區或歷史街區，也發現15家非法列管中8家長期違法經營17年，只見稽查、裁罰、勒令歇業，沒有斷水斷電等可立即結束經營的作為，另，還有部分民宿擅自擴大營業，讓旅客選擇合法旅宿卻入住不合法房間。

台南市民宿發展協會理事長柯凱文分析，8成民宿集中在歷史街區內，無合法登記的民宿有些位於非觀光地區或非歷史街區，有些則因有違建或是申請中尚未合法。柯凱文也指出，市區許多老房子設有天井，改為民宿後，有業者不熟悉法令，將天井封死以增設營業面積，或是建蔽率高於規定，因業者已投入數百萬元裝潢，基於成本考量，捨不得拆，反而出現違規問題。

市議員許至椿說，台南旅客多，民宿需求大，他轉述非法業者建議，能簡化申請登記程序，以及因應實際需求擴大歷史街區範圍，讓非法民宿成合法，創造多贏。

觀旅局指出，已經辦理多場民宿申設說明會，就個案輔導及提供法規諮詢，而針對10年以上的非法旅館加強稽查及裁處頻率並輔導轉型，就有旅館逐漸由日租型改為月租等長期租屋的經營方式，另，每2個月於官網公告違規擴大營業的名單，促使業者改善。