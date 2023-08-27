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超有力！嘉義水上鄉公所自辦公益活動 3小時募款逾20萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉公所今天自辦祖父母節及急難救助金募款活動，3小時內義賣加捐款就逾20萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉公所今天自辦祖父母節及急難救助金募款活動，3小時內義賣加捐款就逾20萬元。記者黃于凡／攝影

每年8月的第4個星期日是祖父母節，嘉義縣水上鄉公所延續過去傳統，今天與樂齡學習示範中心一起舉辦「公益趴」，長者在台上載歌載舞展現才華，捐款加義賣共募得逾20萬元，將作為公所急難救助金。縣長翁章梁也到場支持，向長輩們學習打鼓。

鄉長林緗亭說，今天義賣及捐款共募得20萬6148元，金額仍持續增加，將全數捐給公所急難救助專戶。祖父母節同樂加上義賣是一直以來的堅持，這是她就任後首場由公所自辦的公益活動，長者舞蹈、太鼓表演十分精彩，感謝參與民眾熱情支持。

幼能幼兒園孩子和忠和食堂長者一起打鼓演出，表演後由孩子幫爺爺奶奶奉茶搥背，展現傳統孝道精神；另，現場也展售琳瑯滿目的義賣商品，包括油飯、碗稞、草仔粿、芋粿巧、咖哩肉包、蛋黃酥、靈芝茶、榕樹下肉羹。

翁章梁說，台灣有父親節、母親節，現在也有祖父母節，非常感謝水上鄉公所用心舉辦祖父母節，邀請社區長輩們一起同樂，看著長輩們各個認真準備表演，在舞台上賣力演出，真的很開心，希望大家多活動保持身體健康。

嘉義縣水上鄉公所今天自辦祖父母節及急難救助金募款活動，3小時內義賣加捐款就逾20萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉公所今天自辦祖父母節及急難救助金募款活動，3小時內義賣加捐款就逾20萬元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）今參加水上鄉公所舉辦的祖父母節活動，與長者一起學習打鼓。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右）今參加水上鄉公所舉辦的祖父母節活動，與長者一起學習打鼓。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今參加水上鄉公所舉辦的祖父母節活動，鼓勵長者多運動保持健康。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今參加水上鄉公所舉辦的祖父母節活動，鼓勵長者多運動保持健康。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今參加水上鄉公所舉辦的祖父母節活動，鼓勵長者多運動保持健康。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今參加水上鄉公所舉辦的祖父母節活動，鼓勵長者多運動保持健康。記者黃于凡／攝影

義賣 翁章梁 嘉義

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