超有力！嘉義水上鄉公所自辦公益活動 3小時募款逾20萬元
每年8月的第4個星期日是祖父母節，嘉義縣水上鄉公所延續過去傳統，今天與樂齡學習示範中心一起舉辦「公益趴」，長者在台上載歌載舞展現才華，捐款加義賣共募得逾20萬元，將作為公所急難救助金。縣長翁章梁也到場支持，向長輩們學習打鼓。
鄉長林緗亭說，今天義賣及捐款共募得20萬6148元，金額仍持續增加，將全數捐給公所急難救助專戶。祖父母節同樂加上義賣是一直以來的堅持，這是她就任後首場由公所自辦的公益活動，長者舞蹈、太鼓表演十分精彩，感謝參與民眾熱情支持。
幼能幼兒園孩子和忠和食堂長者一起打鼓演出，表演後由孩子幫爺爺奶奶奉茶搥背，展現傳統孝道精神；另，現場也展售琳瑯滿目的義賣商品，包括油飯、碗稞、草仔粿、芋粿巧、咖哩肉包、蛋黃酥、靈芝茶、榕樹下肉羹。
翁章梁說，台灣有父親節、母親節，現在也有祖父母節，非常感謝水上鄉公所用心舉辦祖父母節，邀請社區長輩們一起同樂，看著長輩們各個認真準備表演，在舞台上賣力演出，真的很開心，希望大家多活動保持身體健康。
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