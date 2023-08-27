嘉義縣首傳登革熱本土案例 梅山確診者無外縣市足跡

嘉義縣今天傳出首例登革熱縣內感染案例，梅山鄉69歲務農男性，沒有外縣市足跡，平時都在家、農地，衛生局懷疑與日前確診個案有地緣關聯性，已擴大200公尺範圍，展開孳清及化學噴藥，目前共累計8例登革熱確診，包括竹崎、梅山、大林等鄉鎮。

衛生局長趙紋華說，69歲務農男性家住梅山鄉，24日出現發燒及關節痛症狀，就醫採檢NS1快篩陽性，今天由疾病管制署研判確診，接觸者1人採檢為陰性，除住家及農地，無外縣市足跡，鄰近住戶有登革熱確診案，警覺性高立即就醫通報，是很好的示範。

衛生局指出，梅山鄉新增的登革熱案例，因與日前確診案例有地緣關聯性，為防堵次波疫情發生，快篩陽性隔天已擴大200公尺範圍化學噴藥；另，朴子市1例NS1快篩陽性個案，今由中央研判為陰性，縣府及公所均已提前完成擴大化學噴藥等防治措施。

此外，疾病管制署昨天派員評估成效，仍發現嘉義縣有陽性積水容器。衛生局呼籲，民眾應加強果園、竹林、竹洞及輪胎等積水清倒，嚴堵次波疫情發生，也要配合孳生源清除及化學防治等防治措施，如有拒絕、規避、妨礙等情事，將依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。