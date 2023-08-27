快訊

20年下水11艘驅逐艦 中共海軍落後急起直追 經歷了什麼？

拚公職百百款 有人考20年不放棄 有人重考重分發每考必上

各式堅果中褪黑激素含量最高 開心果可助眠還有助控制血糖

明華園總團「超炫白蛇傳」圓滿落幕 觀眾直呼水車太猛

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供

暌違11年曠世巨作回歸，明華園總團《超炫白蛇傳》昨晚在嘉義縣盛大演出、圓滿落幕，超過5萬名觀眾擠進演出場地，只為一睹水漫金山寺白蛇青蛇騰空踏浪的英姿，共出動6輛消防水車，隨著水槍來回掃射，此起彼落的尖叫聲不斷，讓民眾直呼是難忘的體驗。

超炫白蛇傳以「青春傳承版」之姿重現，由明華園當家台柱孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢3人分飾白素貞，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，第3代媳婦晨翎演出青蛇。文化部長史哲、縣長翁章梁敲鑼鳴鼓宣告開幕，上萬人用力揮舞螢光棒，熱鬧程度不輸演唱會。

明華園重現水漫金山壯觀場面，重頭戲一出場，水柱朝著觀眾席頭頂噴灑，台下歡呼聲此起彼落，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，將氣氛推向最高潮。觀眾直呼，水淹金山寺相當震撼人心，穿雨衣一樣全身濕，布景動畫精緻盼能再舉辦。

孫翠鳳說，歌仔戲是台灣土生土長的文化，不管經過疫情或多大的困難，明華園總希望能夠一代一代傳下去，明華園總團願意重演，便是希望讓全世界看見歌仔戲。將近70歲的團長陳勝福也表示，希望有一天讓大家知道他的爸爸、媽媽從事的行業叫做「文化」。

史哲說，明華園總喊「這齣戲演一次，死一次！」，演完一次休兵好久才可能再現，感謝明華園總團接受文化部邀請，並在翁章梁極力促成下，下鄉演出實踐文化平權，庄頭劇場的核心，就是要讓看表演像「行灶咖」一樣日常。

翁章梁說，為了一睹明華園風采，有民眾從早上8點就來排隊，演出之前每個人都滿懷期待、穿好雨衣，觀賞11年未演的轟動大戲，雖是傳統戲劇，但結合聲光、電影效果，尤其水漫金山寺真的身歷其境，全劇終後掌聲不停歇，令人陶醉不已。

明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，出動6輛水車重現水淹金山寺場景。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，出動6輛水車重現水淹金山寺場景。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，吸引約5萬人到場觀賞。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，出動6輛水車重現水淹金山寺場景。圖／嘉義縣政府提供
明華園總團昨晚在嘉義縣演出「超炫白蛇傳」，出動6輛水車重現水淹金山寺場景。圖／嘉義縣政府提供

白蛇傳 明華園 金山

延伸閱讀

明華園「超炫白蛇傳」嘉義演出 5萬人擠爆現場

彰市農會修復「斷垣殘壁」太子樓 文化部核定補助6千多萬

前瞻基礎建設 蔡英文嘉義竹崎喊話：我沒有債留子孫

恐怖國片農曆7月熱映 史哲建議觀眾不要單獨看

相關新聞

農田中的經典不敗摩登度假區 融入最潮話題與時俱進

中部地區名聞遐邇的遊樂園劍湖山世界，與劍湖山渡假大飯店徹底改變了雲林古坑永光村的風貌，穿過荔枝園和鳳梨田...

明華園總團「超炫白蛇傳」圓滿落幕 觀眾直呼水車太猛

暌違11年曠世巨作回歸，明華園總團《超炫白蛇傳》昨晚在嘉義縣盛大演出、圓滿落幕，超過5萬名觀眾擠進演出場地，只為一睹水漫...

腦麻兒國際賽事爭光 街頭藝人義演幫募款

台灣腦性麻痺運動休閒協會欠缺資源，上月靠自行募款，帶3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023W...

曾文水庫還有點渴 盼颱風助達標

曾文水庫蓄水量超過7成，南水局期待剩下1個月汛期，若有颱風帶來雨量，年底一期稻作就不再停灌、水情警示可解除；另遊湖賞鷹、...

雲林虎尾糖廠宿舍群 啟動修復

雲林縣虎尾糖廠是國內目前唯二仍在製糖的廠區，其宿舍區日式木構建築完整保留日治時期工法及住宅樣式，具地方營造技術與特色，呈...

府城迓媽祖…鄭成功駕前神將開光 明年領路

台南市「府城迓媽祖」依百年傳統，都是由開台聖王擔任首番轎，但一直沒有駕前大神將像，為迎接明年台南400盛事，六合境開山王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦