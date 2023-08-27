明華園總團「超炫白蛇傳」圓滿落幕 觀眾直呼水車太猛

暌違11年曠世巨作回歸，明華園總團《超炫白蛇傳》昨晚在嘉義縣盛大演出、圓滿落幕，超過5萬名觀眾擠進演出場地，只為一睹水漫金山寺白蛇青蛇騰空踏浪的英姿，共出動6輛消防水車，隨著水槍來回掃射，此起彼落的尖叫聲不斷，讓民眾直呼是難忘的體驗。

超炫白蛇傳以「青春傳承版」之姿重現，由明華園當家台柱孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢3人分飾白素貞，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，第3代媳婦晨翎演出青蛇。文化部長史哲、縣長翁章梁敲鑼鳴鼓宣告開幕，上萬人用力揮舞螢光棒，熱鬧程度不輸演唱會。

明華園重現水漫金山壯觀場面，重頭戲一出場，水柱朝著觀眾席頭頂噴灑，台下歡呼聲此起彼落，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，將氣氛推向最高潮。觀眾直呼，水淹金山寺相當震撼人心，穿雨衣一樣全身濕，布景動畫精緻盼能再舉辦。

孫翠鳳說，歌仔戲是台灣土生土長的文化，不管經過疫情或多大的困難，明華園總希望能夠一代一代傳下去，明華園總團願意重演，便是希望讓全世界看見歌仔戲。將近70歲的團長陳勝福也表示，希望有一天讓大家知道他的爸爸、媽媽從事的行業叫做「文化」。

史哲說，明華園總喊「這齣戲演一次，死一次！」，演完一次休兵好久才可能再現，感謝明華園總團接受文化部邀請，並在翁章梁極力促成下，下鄉演出實踐文化平權，庄頭劇場的核心，就是要讓看表演像「行灶咖」一樣日常。