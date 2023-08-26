明華園「超炫白蛇傳」嘉義演出 5萬人擠爆現場

明華園戲劇總團今天在嘉義縣演出經典代表作「超炫白蛇傳」，以國家級劇院規格演出，現場湧入約5萬名觀眾，當演出水漫金山時將現場氣氛推到最高潮。

文化部主辦「庄頭劇場-藝日限定」文化平權巡演活動，今天由明華園戲劇總團在嘉義縣政府前廣場帶來經典代表作「超炫白蛇傳」，文化部長史哲、嘉義縣長翁章梁與現場約5萬名觀眾共同觀賞。

史哲表示，明華園戲劇總團睽違11年後在行政院副院長鄭文燦的請託以及翁章梁的促成下，接受文化部庄頭劇場演出邀請，來到嘉義縣演出當年創下吸引15萬觀眾的豪華經典劇碼，可說是「文化平權」的最佳實踐。

「超炫白蛇傳」傳承青春版由孫翠鳳帶著2名女兒陳昭婷與陳昭賢，3人同飾不同時期的「白素貞」；被孫翠鳳親自發掘、收為嫡傳弟子之一的李郁真飾演許仙，青蛇由舞蹈身段與唱腔皆精湛的第3代媳婦晨翎演出，法海則仍由被觀眾評價最帥法海的陳子豪擔綱，別具傳承意義。

當演出來到水漫金山，水柱朝著觀眾們頭頂噴灑，觀眾穿著藍色雨衣、手拿螢光棒熱烈揮舞，台下歡呼聲此起彼落，此時白蛇、青蛇同時從10層樓的高空凌空飛越，將現場的氣氛推向最高潮。

整齣戲共動員超過300名演員，現場更以國家劇院級的舞台燈光音響設備、6組直播大螢幕與6組水車，重現水漫金山的壯觀場面。