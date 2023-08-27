曾文水庫還有點渴 盼颱風助達標

曾文水庫蓄水量超過7成，南水局期待剩下1個月汛期，若有颱風帶來雨量，年底一期稻作就不再停灌、水情警示可解除；另遊湖賞鷹、看山豬的嘉義縣大埔鄉觀光航線再度開航，水土保持署南投分署與西拉雅風管處推出「琴鷹和鳴小旅行」結合曾文水庫遊湖及在地農村人文體驗，要讓遊客搭乘遊艇在湖光山色中。

嘉南區灌溉用水主力曾文水庫這2天不再出現連日降雨，仍持續進水，前天午後陣雨增加529萬立方公尺，過去5天累積進水超過2500萬立方公尺，前晚8點突破3.7億，雖然沒再下雨，昨天上午7點蓄水量達3億7238，水量增加250萬立方，距4億立方目標剩2000多萬立方。

氣象局預報蘇拉颱風可能接近，如果像卡努帶來西南氣流，蓄水量將一舉達標，確保未來1年供水無虞。8月以來曾文、烏山頭2水庫得益西南風帶來雨水，合計蓄水量近4.2億噸，蓄水率合計71.66％。南水局說，曾文及烏山頭水庫負擔部分民生產業供水，目前將以完成2期稻作第1、2組地區供灌為目標，後續再與農政單位檢討供灌。

曾文水庫蓄水量超過7成，遊湖賞鷹、看山豬的大埔觀光航線再度開航！水保署南投分署與西拉雅風管處攜手推出「琴鷹和鳴小旅行」結合曾文水庫遊湖及在地農村人文體驗，要讓遊客搭乘遊艇在湖光山色中，深度訪山中提琴村。

前天旅行業首發踩線團，完成2天1夜遊程，包含遊湖、大埔和平社區提琴體驗及社區廚房音樂晚宴等，結合歐都納山野渡假村推出1日遊及多日遊，帶遊客搭水庫遊艇賞美景，造訪山豬島、在釣魚平台體驗釣魚及賞黑鳶叼食秀，新推出情人公園搭遊園車講述在地歷史、品嘗砂鍋魚頭，星空下享受音樂晚宴等。詳情請洽「和平社區發展協會＆大埔愛樂」臉書粉專。