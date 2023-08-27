腦麻兒國際賽事爭光 街頭藝人義演幫募款

台灣腦性麻痺運動休閒協會欠缺資源，上月靠自行募款，帶3名腦麻選手遠赴丹麥，參加國際腦性麻痺運動國際訓練營，以及2023WAS世界盃「框車路跑」比賽，經16國激烈競爭，最後台灣隊勇奪3金3銀1銅佳績，在國際賽事會場升國旗授旗，為國爭光；嘉義近20名街頭藝人今發起義演活動。

知名嘉義街頭藝人雙人組「雪妤相思」：歌手張雪琴、林思妤深受感動，號召近20名歌手藝人，今天周日下午6點半到晚間9點半，在嘉市文化公園舉辦為腦麻兒加油愛心公益演唱會，把所有打賞善款，全捐腦性麻痺運動休閒協會，拋磚引玉，吸引更多善款，幫助解決腦麻兒缺練習場地，添購「巡迴車」。

「雪妤相思」近2年以高難度曲風，載歌載舞，贏得無數粉絲追隨欣賞，甚至連外國人也客串尬舞，張雪琴、林思妤說，腦麻兒艱辛訓練，籌款赴丹麥參加國際賽，奪金牌升國旗，提高台灣世界能見度！頒獎畫面傳回故鄉嘉義，她們內心很感動！

她們說，義演只是開始，希望政府及社會對「腦麻兒國際賽為國爭光」投注關懷眼光，盼愛心團體雪中送炭，為弱勢腦麻兒加油！歡迎大家到嘉市文化公園觀賞！

台灣腦麻運動休閒協會理事長周柏宏說，希望在嘉義找到適宜田徑場，提供空間，訓練腦麻及身心障礙選手，協會急需1輛環島巡迴車，載設備選手到各地推廣「框車路跑」，參加各縣市馬拉松比賽，方便載運人員器材。