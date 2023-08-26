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「北基隆、南虎尾」特色中元祭登場 雲林虎尾「封街」時段出爐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國內最具規模的虎尾中元祭本月開跑，7大普度區擺上琳瑯滿目的祭品。本報資料照
國內最具規模的虎尾中元祭本月開跑，7大普度區擺上琳瑯滿目的祭品。本報資料照

國內最具規模的雲林縣虎尾中元祭活動本月開跑，7大普度區把傳統全豬、肉山及冰雕、果雕等祭品都擺上桌，呈現不同祭拜特色，近年虎尾鎮公所搭配密室逃脫、燈光秀和煙火秀等新潮活動，成功吸引全台上萬人潮參與，市區的林森路及周邊光復路等路段陸續實施交通管制，民眾應及早規畫替代路線，避免增加行車時間。

虎尾中元祭於1999年由地方社團發起，推出東、西、南、北、中及德興、福德等7大普度區且「一區一特色」，最為人知的包括全豬、全羊「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人還有炮城等，祭品桌上琳瑯滿目，藉此心意表達慈悲、感恩、傳統，是國內最熱鬧且具代表性的中元節活動之一，國人盛讚「北基隆、南虎尾」。

由於7大普度區橫跨虎尾鎮多條市區交通要道，虎尾警分局今天公告各路段交通管制時段，避免人車潮進入造成壅塞：

東區（中華路、民權路、信義路、和平路）9月12日中午12時至9月13日晚上12時。

西區（德興路）8月30日中午12時至晚上11時。

南區8月29日上午6時至31日晚上6時，9月12日上午6時至14日晚上6時。

北區（金羅殿）8月28日晚上12時30分至30日晚上11時55分。

中區（中正路）8月28日下午3時至31日上午8時，9月12日下午3時至14日上午8時。

德興區（中正路、西安街、仁愛路）8月28日中午12時至31日中午12時，9月13日中午12時至15日中午12時。

福德區（復興路）8月28日上午7時至9月2日晚上12時，9月12日上午7時至15日晚上12時。

除了各區普度祭典儀式，重頭戲「樂-虎哩Chill一夏」音樂晚會本月30日晚上6點半起在虎尾圓環素還真前舉辦，中正路則設置趣味親子遊樂設施，警方屆時將管制光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口；替代路線：前往西螺鎮可走工專路接北平路、光復路至文科路；前往台78線快速道路或土庫鎮，可走文科路外環道轉雲97線。

國內最具規模的虎尾中元祭本月開跑，多條市區道路實施交通管制，用路人可依箭頭指示規畫替代路線。圖／警方提供
國內最具規模的虎尾中元祭本月開跑，多條市區道路實施交通管制，用路人可依箭頭指示規畫替代路線。圖／警方提供
國內最具規模的虎尾中元祭本月開跑，8月30日晚上6點半虎尾圓環前舉辦音樂晚會，周邊路段將實施交通管制。記者陳苡葳／攝影
國內最具規模的虎尾中元祭本月開跑，8月30日晚上6點半虎尾圓環前舉辦音樂晚會，周邊路段將實施交通管制。記者陳苡葳／攝影

普度 交通管制 中元祭 雲林

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