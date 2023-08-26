「北基隆、南虎尾」特色中元祭登場 雲林虎尾「封街」時段出爐

國內最具規模的雲林縣虎尾中元祭活動本月開跑，7大普度區把傳統全豬、肉山及冰雕、果雕等祭品都擺上桌，呈現不同祭拜特色，近年虎尾鎮公所搭配密室逃脫、燈光秀和煙火秀等新潮活動，成功吸引全台上萬人潮參與，市區的林森路及周邊光復路等路段陸續實施交通管制，民眾應及早規畫替代路線，避免增加行車時間。

虎尾中元祭於1999年由地方社團發起，推出東、西、南、北、中及德興、福德等7大普度區且「一區一特色」，最為人知的包括全豬、全羊「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人還有炮城等，祭品桌上琳瑯滿目，藉此心意表達慈悲、感恩、傳統，是國內最熱鬧且具代表性的中元節活動之一，國人盛讚「北基隆、南虎尾」。

由於7大普度區橫跨虎尾鎮多條市區交通要道，虎尾警分局今天公告各路段交通管制時段，避免人車潮進入造成壅塞：

東區（中華路、民權路、信義路、和平路）9月12日中午12時至9月13日晚上12時。 西區（德興路）8月30日中午12時至晚上11時。 南區8月29日上午6時至31日晚上6時，9月12日上午6時至14日晚上6時。 北區（金羅殿）8月28日晚上12時30分至30日晚上11時55分。 中區（中正路）8月28日下午3時至31日上午8時，9月12日下午3時至14日上午8時。 德興區（中正路、西安街、仁愛路）8月28日中午12時至31日中午12時，9月13日中午12時至15日中午12時。 福德區（復興路）8月28日上午7時至9月2日晚上12時，9月12日上午7時至15日晚上12時。