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清除石綿瓦 嘉縣市可補助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
環境部編預算支援民眾清除石綿建材，優先適用住宅，嘉縣市環保局受理申請。圖／取自嘉減碳臉書
環境部編預算支援民眾清除石綿建材，優先適用住宅，嘉縣市環保局受理申請。圖／取自嘉減碳臉書

你還與石綿待在同一個屋簷下嗎？「石綿瓦」、「石綿浪板」60、70年代廣泛作防水建材，破損後石綿纖維飛散，容易造成吸入危害風險，政府管制禁用；環境部為處理石綿建材環保問題，編預算支援民眾清除石綿建材廢棄物費用，優先適用住宅，嘉義縣市環保局公告即日起受理申請。

嘉縣市環保局說，「石綿瓦」、「石綿浪板」廣泛作防水建材用於屋頂及側邊建材，雖有防火、絕緣、耐高溫等優點，但若破損，石綿纖維飛散易吸入造成危害風險，環境部運用遙測技術調查全台約有24萬棟房屋屋頂，使用石綿瓦、浪板，粗估重量約為53萬噸。

為處理石綿建材環保問題，環境部編預算支援民眾清除石綿建材廢棄物費用，優先適用住宅，補助民眾處理費用（不包括拆除和包裝費用），民眾應委託合法業者拆除，拆除過程盡量保持完整性，經潤濕處理，並以雙層塑膠袋盛裝後，置於可封口的太空包內，再請環保局通知清除廠商至家戶收運，送至處理機構處理。

拆除過程需做好防護措施，避免吸入石綿纖維。拆除後須適當包裝，未按規定清理者，最高可處千萬元以下罰鍰。目前民間每噸處理費約4萬5千元，環境部補助可逕洽所在地縣市環保局廢棄物管理科申請。

環境部 廢棄物 太空 塑膠袋 石綿瓦

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