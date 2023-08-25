歐陽靖斥酒駕惡行再批「台南行人如通緝犯」 市府回應了

21歲魏姓女子酒駕行經台南安平區健康三街左轉府平路口時，撞上走在府平路上的孫姓婦人致傷重死亡，民眾譴責酒駕行為外，行人空間缺乏再度引發關注，移居台南的藝人歐陽靖更批「在台南，行人像通緝犯，走路得隨時提高警覺閃閃躲躲」、並說根本不太敢帶小孩過馬路，因為車子轉彎時，絕對不會禮讓行人先走；市府指出「人本交通」是市府的政策方針，各單位會持續朝安全、友善的行人環境努力，以保障行人和弱勢用路人的權益。

台南市政府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長非常重視交通安全，每次道安會議皆全程參加，日前也簽署「還路於民」五大訴求，宣示推動「百大路口安全行動」及「人本交通政策」。田玲瑚強調，市府會盡力防制交通事故發生，為交通安全把關。

台南市警察局則表示，「路口不停讓行人大執法」已列為常態性勤務。警察局提醒，台南市已啟用7處「車輛未停讓行人」科技執法設備， 期望養成駕駛者守法習慣。警察局強調「警方會持續加強執法力道，呼籲建立良好駕駛習慣，讓行人能感到安心」

交通局表示，今年全國的交通安全施政首重行人用路安全的人本交通政策，積極落實市長黃偉哲提出的「百大路口安全行動」。至8月底，將完成中西區和校園周邊共41處的路口改善工程，透過設置「行人專用時相」或「行人綠燈早開」提升行人穿越路口保護，預計到年底將完成百處的路口。

另永康區增繪3處標線型人行道，包括永大路三段與八德街口、永大路三段與龍國街口、和鄭子寮橋。目標今年底前完成30處標線型人行道，讓行人有路可走。永大路三段與八德街口和永大路三段與龍國街口，因實體人行道至路口處中斷，行人不易穿越路口，加上路口略為歪斜，致使車輛不易看到行人，因此繪製 標線型人行道，路旁也畫上紅線，加大轉彎幅度，讓駕駛減速過彎，增加轉向安全。

鄭子寮橋因地形限制短期間沒辦法墊高橋面設置實體人行道，以免造成現有護欄高度不足而有危險，因此繪製標線型人行道路旁也畫上紅線；同時請駕駛注意，人行道禁止汽機車行駛更是禁止汽機車停車或佔用，呼籲一起提供行人安全通行空間。

在工程方面，針對重要路口及利用道路新設、擴建、路平工程時，納入行穿線退縮及行人庇護島等人本設計原則，預計年底前至少可再增設10處行穿線退縮或行人庇護島的改善。