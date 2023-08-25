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雲林縣長化身一日店長挑戰賣咖啡　推銷禮盒不忘自掏腰包

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右二）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府促進身障就業，設置8家庇護工場，為全國最多，縣長張麗善今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者

張麗善今天化身「LISA姐姐」到斗六市Happiness咖啡館挑戰一日店員任務，由庇護員工教導她揉麵團、烤餅乾、手沖咖啡，她表示，這些在一般人眼中是簡單但專業度相對高的技術，可以體會到身心障礙者工作能力及態度真的不比一般人低，反而比一般人更認真及堅持，值得肯定，希望藉由今天的活動讓社會各界看到身障者的韌性及努力。

雲林縣工業會理事長林萬宗及烽森股份有限公司董事長關淑華長期支持庇護工場，得知張麗善擔任一日店長，特別贊助咖啡豆給Happiness咖啡館，並捐款支持，張麗善現場不忘遊說林萬宗採購咖啡館推出的中秋禮盒，並自掏腰包採購。

雲林縣府勞青處長張世忠表示，庇護工場主要是協助及訓練身心障礙朋友能進入一般職場就業，雲林縣有8家庇護工場，是六都以外最多，可提供110名身障朋友庇護性就業機會。

張世忠表示，Happiness咖啡館目前有12個庇護學員，主要販售咖啡、甜點，另有中秋禮盒，雲林縣縣庇護工場產品多元，有麵包、飲品、蘭花、農產品、清潔服務、口罩及茶包，無論品質、服務都不輸一般業者，希望社會大眾多給予支持肯定。

雲林縣長張麗善（左二）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，因應中秋節將至，她積極向顧客推銷中秋禮盒，並自掏腰包採購，希望消費者多多支持身障者。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右一）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，她感謝雲林縣工業會理事長林萬宗（左二）及烽森股份有限公司董事長關淑華（左一）長期支持庇護工場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右一）今天到斗六市Happiness庇護咖啡館挑戰一日店員任務，她感謝雲林縣工業會理事長林萬宗（左二）及烽森股份有限公司董事長關淑華（左一）長期支持庇護工場。記者陳雅玲／攝影

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