台南北區特色公園剛啟用 遭破壞急封閉

台南市府推動特色公園，斥資500萬元在北區文元公園打造號稱全國最大的環形滑軌遊戲場，滑軌總長65公尺模擬空中溜索滑翔及雲霄飛車繞行一圈，19日剛啟用，就出現溜索卡卡及纜索遭破壞緊急封閉，議員要求檢討並注意安全性；市府調查發現有多人一起吊溜索、小朋友硬闖軌道緩衝區玩石子、家長坐壞圍欄等脫序行為，已修復重新開放，除決定每周一檢修不開放，因雨水會滲進軸承影響滑行，也呼籲雨天不要使用。

這座特色遊戲場，軌道有直線加速、圓弧曲道，及雙波浪形軌道所組成，模擬空中溜索及雲霄飛車的情境，讓民眾以站立姿勢進行溜滑，遊樂過程中能鍛鍊孩童的平衡感與反應能力，開放前通過載重150公斤的模擬安全測試，適合5歲以上及體重100公斤以下的大人小孩都可以玩。

19日中午開放，民眾迫不及待體驗溜索，但不久就出現「卡卡」，溜出去就溜不回來，區公所通知廠商檢修，發現當天雷陣雨仍有民眾搶玩，造成軸承滲入雨水，以致滑行不順。

部分遊戲場設施疑似人為違規使用故意破壞，多人一起吊上溜索，過重負荷易造成溜索損壞，被迫暫時封閉全面檢修，目前公園已恢復開放，並加強防護措施及增設告示牌。

議員陳怡珍指出，這是台南市第一座滑軌遊戲場，親子都很期待，經過多次安全檢測才開放，但或許太好玩了，一開放就很熱門，出現設施損壞，遊具刺激好玩但安全最重要，市府一定要加強檢測並滾動性檢討。

區公所表示，文元滑軌遊戲場設計讓軌道能自主滑行一圈，無人推行自然重力情形，速度已達每秒4公尺，提醒家長們不要為追求速度用力推小孩，也不要讓2名以上孩童一起乘坐，避免造成危險。若發現設施損壞請勿使用，通知公園維護單位06-2216117派員檢修。