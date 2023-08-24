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台南佳里竹編「古亭畚」 重現往昔農村儲倉共同記憶

中央社／ 台南24日電

「古亭畚」是早年農村自給自足儲存稻穀的儲倉，隨著時代演進而逐漸消失，台南市佳里區民安社區以竹編工藝重新打造，矗立在幹道旁，重現往年農村共同記憶。

佳里區民安社區的古亭畚，高180公分，直徑250公分，透過共同設計、編造，以竹編工藝呈現，不僅重現往年農村風貌，也增添社區特色及技能。

古亭畚是早年農村自給自足儲存稻穀的巨大容器，因台灣氣候多雨潮濕，早期以竹架將古亭畚撐起離地，防止穀物受潮，透過古亭畚功能維持合適儲物溫度及濕度，儲存在古亭畚內穀物通常可保鮮1年。

古亭畚除儲存稻穀，也經常被拿來儲存根莖類農作物，但因時代變遷，儲物概念有了空間變化，現在農民收成穀物，大多轉賣農會或碾米廠，自存比例較少，古亭畚也逐漸從現代農村社會消失。

台南市政府文化局表示，古亭畚見證往昔農家儲放稻穀的文史，佳里區民安社區的竹編古亭畚，古樸古錐，也承載在地共同記憶，肩負文化傳承，更讓到訪遊客感到很有趣。

資料顯示，古亭畚以竹編成，形似碗狀，壁敷以土或石灰，上蓋斗笠狀屋頂，下支以竹柱；早期台灣農業社會以稻米為主要經濟作物，因加工不及現在多樣化，古亭畚成為農家儲存稻穀所需，且依台灣氣候發展而成的儲倉。

台南 農民 稻米

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