企業辦科學營名額秒殺 鼓勵學生探索玩科學

一場探索科學奧秘的行動，今天在雲林縣科學最豐富的虎尾高中探索館登場，300多種由學校自行開發的科學儀器，從聲波、光電風能到海底珊瑚探索，充滿神奇的世界，讓學生宛如走進科博館，大開眼界，這場由台塑企業主辦的「Formosa科學探索營」，帶領學生在學校觸碰不到的科學世界，更觸動每個人的科學細胞，受益良多。

台塑企業為培育科學人才，接連開辦「遠哲台塑科學營」等科學活動，由於都延聘各大學教授授課，大受歡迎，每年寒暑假報名秒殺，人氣超爆，今天首度與雲林科學教育先鋒的虎尾高中和虎尾科技大學合作辦理「Formosa科學探索營」鼓勵國中生一起免費來玩科學，第一堂課名額45人，一受理就逾150人報名。

今天在虎高科學探索館由虎高校長陳惠珍、台塑麥寮管理部協理蔡建樑、塑化協理吳恆昇共同主持開課，走進探索館每位學生眼睛為之一亮，琳瑯滿目的各種科學儀器都前所未見，幾名平常愛玩科學的學生也驚嘆「比科博館還豐富」。

一手創建探索館的羅榮裕親為學生操作導覽，「聲波能讓保麗龍球跳舞，信不信？」「海洋水龍捲是如何形成？胖的人反而被捲走」邊看著儀器神奇的變化，學生睜大眼睛，連與會的來賓都感到不解，羅榮裕透過儀器解說，許多心中疑惑都獲解，有趣的科學原理深印在腦海裡，也被引進科學的世界探索。

蔡建樑說，教育要與時俱進，為讓學生認識世界發展趨勢，第一堂課以環境永續為題，內容包含「綠色能源」如太陽能發電、風力發電；「環境保護」如靜電集塵及水質淨化；並以珊瑚生態探討「生物多樣性」。

蔡建樑說，很多人不知道雲林也有美麗的珊瑚生態，就在現有的麥寮工業港的海底，所以藉由科學實驗與深入觀察，讓學生瞭解永續發展與生活的密不可分，增長科學知識也對永續議題產生共情。

今天海洋珊瑚生態課開場，澎湖海洋科大教授李孟芳帶領瞭解珊瑚礁生態系，就如同陸地上的森林，牠需要清澈的水質行光合作用，也需要合適的溫度，維持海洋生產力與生物多樣性的重要角色。從影片學生驚喜發現，雲林麥寮工業港真的有珊瑚生存！珊瑚不只是海洋保育重點，也是家鄉的珍貴海洋寶貝。