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南市庇護工場推中秋伴手禮 「用買的比捐款更有意義」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南市6家庇護工場推出中秋伴手禮，南市府今天在民治市政中心聯合行銷 。照／南市府提供
南市6家庇護工場推出中秋伴手禮，南市府今天在民治市政中心聯合行銷 。照／南市府提供

下個月就是中秋節，台南市6家庇護工場推出伴手禮，南市府今天在民治市政中心舉行記者會，聯合各界行銷，不只有傳統的月餅禮盒，也有紫蘇蛋捲、燕麥黃金酥等新選擇，還有烤肉組合、環保隨行杯、客製化圖案服務，吃的用的應有盡有，台南市長黃偉哲說，以實際行動購買表達對社福團體支持，比捐款更有意義，呼籲民眾多多採購。

黃偉哲逐一走訪庇護工場示範攤位試吃產品，也馬上自掏腰包購買，還拿起月餅示意說，月餅中央有個錢幣圖像，不僅是祝福民眾財源滾滾，也是希望消費者用實際行動替設福團體及庇護工廠加油打氣。

勞工局長王鑫基表示，南市6家庇護工場中秋伴手禮各有特色，展翼烘焙坊使用法國頂級奶油、台南在地出產的新鮮雞蛋、低糖烏豆沙內餡製作月餅推出迎秋饗月禮盒，蓮心園庇護農藝工場則以紫蘇梅為主，推出蛋捲、日曬米禮盒，菩提澄園庇護工場則有純素的轉好運燕麥好運棒、迎金磚燕麥黃金酥，還能到現場享用火鍋、簡餐、手工饅頭、包子。

王鑫基說，喜憨兒台南庇護工場則以製作鮮凍食品為主，有錦霞樓獨家配方的蒜香安心豬里肌肉，搭配二款咖哩風味的去骨雞腿及戰斧豬排，是秋節烤肉的好夥伴，另外還有吉茂庇護工場提供的環保隨行杯、創義庇護工場則可協助設計圖面，或為顧客提供專屬、獨一無二的圖案表達心意。

勞工局指出，庇護工場為身心障礙夥伴提供就業機會，在庇護工場接受職場實作訓練，可啟發工作潛能，創造生命的自信，期盼企業團體或民眾踴躍購買，品嘗美味之餘，也能幫助身心障礙者。

南市6家庇護工場推出中秋伴手禮，吃的用的應有盡有 。照／南市府提供
南市6家庇護工場推出中秋伴手禮，吃的用的應有盡有 。照／南市府提供

庇護工場 月餅 中秋節

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