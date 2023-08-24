動物也要中元普度 嘉縣家畜所傳承祭拜獸魂碑61年

勘稱全台最幸福獸魂碑，就在嘉義縣家畜疾病防治所後方，今天在縣長翁章梁及家畜所長林珮如帶領下舉行專屬動物界的中元祭拜，儀式傳承至今已61年，今年更擴大普度準備120組「寵物金紙」，已成為每年嘉義畜牧養殖界凝聚向心力與令人感動的特殊節日。

縣長翁章梁表示，中元祭拜是台灣傳統重要節日之一，早期連殺豬屠房都會立碑安撫犧牲生靈與撫慰人心，隨時間推演與大環境變化，許多獸魂碑都已荒廢，有畜牧業者說，縣府這座獸魂碑是台灣「最幸福的獸魂碑」，而中元節獸魂碑感恩祭拜，也成嘉義畜牧養殖界凝聚向心力的重要日子。

家畜所長林珮如表示，每當家畜所遇到艱難任務或禽流感撲殺期，都會先拜獸魂碑期求順利完成，畜所每月在農曆初二及十六都會固定祭拜，並在中元節辦普度獸魂碑感恩祭拜，習俗傳承至今已61年，年祭拜達25次。

嘉義縣養豬事業發展協會理事長林志達表示，獸魂碑祭拜有別於一般家戶中元祭拜供品，還需特別準備專屬動物的供品，包括動物飼料罐頭、牧草、鹽磚等，今年特別集資120組動物專屬金紙「寵物金山」參與祭拜，他每年一定會來參加這專屬動物界的感恩活動。

縣府指出，民國48年奉台灣省政府頒令於嘉義市成立家畜疾病診治所，當時於解剖室後方空地作為動物屍體掩埋場，當時有名值夜班人員睡夢中疑遭動物打擾驚醒，遂於51年在掩埋場上方立石，俗稱獸魂碑，用來祭拜犧牲動物亡魂。