世客博獨漏 嘉義不滿

桃園市首次辦世界客家博覽會，11日開幕、展期66天，台灣館有14個縣市參展，雲嘉南共同生活圈有台南、雲林展區，獨漏嘉義，然而嘉義縣、市有數萬名客家族群，在地客家文化協會表示令人難過、「被遺棄」。客委會解釋，因整體策展論述與空間限制，未能納入嘉義縣市，表達歉意。

客委會指出，嘉縣市近年客家認同逐漸深化，客家族群更被看見，感謝民間與政府共同努力，也「絕不會忽視嘉義客家鄉親權益，無論語言傳承，文化設施會持續支持，請鄉親放心」。

嘉縣議員兼嘉縣客家文化協會創會理事長陳柏麟不滿說，嘉縣傳統客家獅有台灣第一名號，世界客家博覽會卻將嘉縣客家遺棄，失去客委會存在價值。

嘉市客家協會理事長朱嘉森說，嘉市逾2萬名客家鄉親，在市府協助下協會積極傳承文化，客家博覽會未將嘉市納入也讓鄉親失望，他曾在世界客屬總會反映，未被採納。

客委會解釋，台灣館縣市展區共14個縣市，是以11個客庄縣市作基礎，包含台3線桃竹苗中、六堆高屏、台9線花東，還有南投及雲林，考量客家族群台灣發展歷史脈絡，納入最早有客家文獻紀錄的台南，以及雙北都會客家探討，縣市展區各自展現出不同台灣客家面貌。