世客博獨漏 嘉義不滿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

桃園市首次辦世界客家博覽會，11日開幕、展期66天，台灣館有14個縣市參展，雲嘉南共同生活圈有台南、雲林展區，獨漏嘉義，然而嘉義縣、市有數萬名客家族群，在地客家文化協會表示令人難過、「被遺棄」。客委會解釋，因整體策展論述與空間限制，未能納入嘉義縣市，表達歉意。

客委會指出，嘉縣市近年客家認同逐漸深化，客家族群更被看見，感謝民間與政府共同努力，也「絕不會忽視嘉義客家鄉親權益，無論語言傳承，文化設施會持續支持，請鄉親放心」。

嘉縣議員兼嘉縣客家文化協會創會理事長陳柏麟不滿說，嘉縣傳統客家獅有台灣第一名號，世界客家博覽會卻將嘉縣客家遺棄，失去客委會存在價值。

嘉市客家協會理事長朱嘉森說，嘉市逾2萬名客家鄉親，在市府協助下協會積極傳承文化，客家博覽會未將嘉市納入也讓鄉親失望，他曾在世界客屬總會反映，未被採納。

客委會解釋，台灣館縣市展區共14個縣市，是以11個客庄縣市作基礎，包含台3線桃竹苗中、六堆高屏、台9線花東，還有南投及雲林，考量客家族群台灣發展歷史脈絡，納入最早有客家文獻紀錄的台南，以及雙北都會客家探討，縣市展區各自展現出不同台灣客家面貌。

客委會 嘉義 客家文化

延伸閱讀

張榮味曾陪郭台銘拜會「蕭家班」兄弟檔 將成立主流民意大聯盟嘉義後援會

參山單車嘉年華25日開放報名 3大路線騎遊再抽10萬好禮

陪嘉義34年！嘉年華影城「麥當勞」熄燈 網：我的童年

異鄉青年洄嘉創業 嘉市老屋改造「煙拉麵けむり」讓您秒到日本

相關新聞

台南推運河遊河 議員憂水質不佳

為活化水岸空間，台南市政府推動運河遊河民間自提BOT案，盼引進業者投資興建3座碼頭，串聯安平區、中西區運河水上交通景點，...

解決安全隱憂 布袋港建2浮動碼頭

嘉義縣布袋商港是往來澎湖的重要港口，由旅客中心通過安檢才可登船，不過有議員質疑，有的客輪停泊在停車場旁碼頭，僅有低矮、不...

球場椅子傷人？ 嘉市改善

嘉義市立棒球場前年完成整修，前晚中華職棒賽事後有球迷反映手肘刺痛，懷疑是椅子問題，市長黃敏惠指示全面檢視。市府與廠商昨勘...

世客博獨漏 嘉義不滿

桃園市首次辦世界客家博覽會，11日開幕、展期66天，台灣館有14個縣市參展，雲嘉南共同生活圈有台南、雲林展區，獨漏嘉義，...

雲林不只編縣志 鄉鎮市志也編滿

雲林是國內唯一尚未完成縣志的縣市，縣府正委請學界和地方共同編纂，另，縣內有13個鄉鎮也還無鄉鎮市志、有3個鄉鎮則屆滿10...

行人安心過馬路 台南郭綜合醫院前危險路口「大改造」

近期網路流傳一段影片，內容是台南市中西區二段郭綜合醫院前方的閃光燈號誌路口累計開出多張未禮讓行人的罰單，引發社會大眾關注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦