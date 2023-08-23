學生機車考照上駕訓班 中央補助1300、南市疊加1300元

年輕族群騎乘機車是發生交通事故高風險族群，其中剛取得機車駕照「18至24歲」發生事故比例近3成，除中央提供機車駕訓班補助每名學員1300元，台南市政府今天宣布採取「疊加補助」方式補助1000名，每位1300元，亦即參加機車駕訓學生可獲得2600元補助，鼓勵年輕族群考照前先至駕訓班接受完整訓練課程，期能有效防制年輕族群的機車交通事故。

市長黃偉哲表示，市府道安團隊非常重視年輕族群用路安全，由於屢屢發生年輕族群無照騎乘機車的交通事故，他認為應透過個案關懷、以及加強年輕學子騎乘機車防禦駕駛的觀念，指示市府道安團隊跨單位整合建立「兒少無照駕駛關懷輔導機制」，另初領機車駕照上路的年輕人，騎乘經驗較為不足，也須多管齊下推動各項機車安全駕駛體驗活動。

交通局長王銘德指出，依據交通部道安資訊查詢網數據顯示，台南市去年騎乘機車事故4萬8720人，約占全體交通事故數8成，其中以剛取得機車駕照「18至24歲」發生機車事故比例近3成(1萬3327人)，有19人死亡，因機車防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，且多數都是騎乘觀念與技巧不足所致，「年輕族群」是交通安全宣導教育重要的一環。

局長王銘德表示，交通部112年度補助本市機車駕訓補助名額計3000名，惟截至7月份已完成參訓人數僅約1300名，執行率43%，顯見中央政府提供補助訓練費1300元部分，未有充足誘因以吸引民眾參訓，導致推廣成效有限；台南市府評估可透過多方合作增加補助金額提高民眾參加機車駕訓意願。

交通局說，在這次的學生專案補助計畫，中央提供補助台南地區機車駕訓班每名學員1300元經費，台南市政府也疊加1000名補助每名1300元，並由機車駕訓班減收報名費，市民朋友實際只需支付至多500元就能接受完整的機車駕訓，同時也會至各級高中(職)、大專院校來推廣。

計畫自今年8月1日起至11月30日止，只要是高中職以上(即18歲以上)在學學生，出示學生證或榜單等證明，於上述補助期程內報名參加本市機車駕訓班完成訓練及考取駕駛執照者就可享有補助，台南地區共有5家機車駕訓班，分別位於永康區大灣駕訓班及成功駕訓班、歸仁區中山駕訓班及長榮駕訓班、仁德區大台南駕訓班。台南市疊加補助的1000名依申請補助順序，用完為止。