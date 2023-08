台南國際音樂節9月2日登場 涵蓋10檔11場次

台南市長黃偉哲今天宣布,2023台南國際音樂節9月2日登場,10月14日閉幕,涵蓋10檔11場次音樂會,其中經典電影「哈利波特」,將以大螢幕全片播放搭配現場交響樂的形式演出。

黃偉哲今天在台南文化中心召開記者會表示,2023台南國際音樂節重磅級卡司陣容,將讓人耳目一新,多場音樂會門票已售罄,未演先轟動,見證樂迷及市民對音樂的熱愛,共同體驗魔法音樂饗宴。

台南市政府發布新聞稿指出,2023年台南國際音樂節」規劃「未來之聲」、「音樂萬象」2大主題,涵蓋10檔11場次音樂會,有別於一般音樂會多在文化中心等專業場域,將在八田與一紀念園區、台南山上花園水道博物館、台灣詩路等演出。

今年活動由跨界小提琴巨星大衛.蓋瑞揭開序幕,集結19、20世紀小提琴大師代表性曲目重新編寫呈現;大提琴巨星高提耶.卡普松接棒演出,他曾連續多年在法國艾菲爾鐵塔國慶音樂會壓軸,並受邀於2022年維也納愛樂夏日音樂會演出,他將為台南帶來獨家協奏曲目-德弗札克「b小調大提琴協奏曲」。

此外,榮獲柴可夫斯基大賽最高獎的曾宇謙,攜手馬勒大賽首獎指揮魯賓斯基與國立台灣交響樂團,首次在台南重現柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」;Disney in Concert: The Sound of Magic迪士尼100週年交響音樂會亞洲首演,則集結迪士尼百年經典重新編曲製作,邀請首演指揮蘇西.賽特帶領重溫記憶中的感動。

眾所期待的經典電影「哈利波特」,將自第1集「神秘的魔法石TM電影交響音樂會」,以大螢幕全片播放、現場交響樂演出形式,開啟台南共7部8集的魔法之旅。

「音樂萬象」則展現音樂豐富多元面向,除音樂廳的古典或跨界演出,還有3檔戶外演出節目,享受音樂不設限。「現代國樂的多重宇宙」是今年音樂節唯一國樂節目,由台南市民族管絃樂團邀請鋼琴家嚴俊傑、柳琴家林宸妡共同合作,將國際觀以國樂調味。

「摹雍DUO–繆思的情歌與奧菲歐的悲嘆」,邀請法國知名古樂男中音馬克摹雍及古豎琴家安潔莉摹雍,以獨特嗓音搭配輕柔豎琴,帶領觀眾進入巴洛克早期悠邈情思;八田與一紀念園區的「這天八田很爵士」,由3個不同風格的爵士樂團接力演出,結合日式市集的秋日爵士派對。

音樂劇場系列「水道親子淘憩時光」由台北愛樂融入多元藝術舞台,將在台南山上花園水道博物館帶來愉快活潑的親子音樂會;「詩路尋歌,秋光佐茶」音樂會則結合音樂與詩歌,勾勒台灣本土詩歌創作脈絡,呈現和流行音樂結合樣貌的台灣詩路音樂茶會。