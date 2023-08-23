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《地獄里長》場景地獄第七殿 嘉義文史工作者揭秘「神秘沉廟」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蔡振南客串電視劇《地獄里長》地獄第七殿殿主，場景在嘉義縣六腳鄉大庄舊五福宮遺址。圖／風起娛樂提供
蔡振南客串電視劇《地獄里長》地獄第七殿殿主，場景在嘉義縣六腳鄉大庄舊五福宮遺址。圖／風起娛樂提供

蔡振南客串熱播的電視連續劇「地獄里長」，飾演地獄第七殿「事業殿」殿主，場景選在嘉縣六腳鄉大庄舊五福宮遺址拍攝，此地遭「八七水災」沖毀，僅剩廟簷屋頂部分露出田中央，被稱為插田中「神秘沉廟」，相傳地底埋藏村落遺跡。長期調查研究地方文史的嘉義縣文化基金會董事陳俊哲揭秘，沉廟底下沒有聚落，因建堤防，村民建新廟，留下堤防外河道中的舊廟。

「地獄里長」是公視和三立都會台的長篇連續劇，2020年12月4日開鏡拍攝，2021年4月19日拍攝殺青，目前熱播中。蔡振南演出後發現許多奇妙巧合，他說，「我是嘉義人，第一次知道這個地方，6歲跟家人曾經歷八七水災慘遭洪水滅村，當時搶救畫面歷歷在目，這趟拍攝可說是不虛此行，應該是冥冥之中的緣分。」

因為場景位於田中央，劇組架設機器與道具十分困難，蔡振南印象深刻「那天前製工作可能都比拍戲更久，在技術層面反而更具挑戰性，辛苦工作人員了。」

陳俊哲說，六腳大庄「沉廟」是「舊五福宮」，舊廟不用開挖，因為不是泥沙淤積埋沒，是被拆毀取得建材蓋新廟。用不上就任憑倒塌，棄置剩餘廟頂的主體，泥塑龍柱也在，整座廟重新開挖也立不起來。

五福宮供奉五福大帝，日治1915年沿著北港溪建立，村民在此建聚落，1959年發生八七水災，沿岸受災，還不嚴重，因為數百年都這樣，1960年重建宮廟，1965年修築提防，開採廟後大沙崙築堤，所以聚落與廟宇落在行水區，之後水患致災，同時啟動遷村遷廟，住家與廟宇一起搬，無可奈何拆除後取得建材。

陳俊哲表示，舊廟可見鋼筋水泥，不是百年老廟，不用開挖，當時聚落財力耗損，1973年完成提防外新廟建設，當時拆遷補償引發風波，縣府與公所未編補償預算，舊廟剩屋頂，聚落搬遷，舊廟底下沒有「地下聚落」，不用開挖。

蔡振南客串電視劇《地獄里長》地獄第七殿殿主，場景在嘉義縣六腳鄉大庄舊五福宮遺址（上）插田中的沉廟是六腳鄉「舊五福宮」（下）。圖／風起娛樂、陳俊哲提供
蔡振南客串電視劇《地獄里長》地獄第七殿殿主，場景在嘉義縣六腳鄉大庄舊五福宮遺址（上）插田中的沉廟是六腳鄉「舊五福宮」（下）。圖／風起娛樂、陳俊哲提供

嘉義 遺址

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