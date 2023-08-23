快訊

台語歌后陳盈潔今入監服刑！弟曝她病況 許常德：車內全是嘔吐物

王陽明爆婚變分居導因岳母？ 蔡詩芸媽媽「超狂背景起底」

世界盃的「足球母親」：為孕產權益奮鬥的女足球員

台南七夕情人節32對登記結婚創3年新高 拍照牆有特色

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
官田戶政事務所七夕登記結婚新人。圖／台南市民政局提供
官田戶政事務所七夕登記結婚新人。圖／台南市民政局提供

昨天8月22日是浪漫七夕情人節，傳統習俗農曆七月不宜嫁娶，但仍有32對新人選擇在這特別的時刻完成終身的承諾。為了迎接七夕情人節的美好時刻，台南市18戶政事務所精心佈置浪漫結婚專區、特色結婚牆拍照專區及手拿板供民眾拍照留下珍貴回憶。

民政局長姜淋煌指出，受疫情影響七夕情人節結婚對數前年16對、去年15對，今年為32對，登記結婚對數前3名地區分別為永康區7對、北區6對、東區3對。市長黃偉哲特別加碼贈送台南特色限量結婚禮品，用這份特別的祝福，期許新人們攜手同行，共同扶持，並一同收穫屬於他們的美好愛情。

各戶政事所也陸續翻新結婚牆專區，以南市的地方特色元素為靈感，展現出豐富的創意和浪漫情懷，如以在地產業為發想的六甲區鮮乳、學甲區虱目魚、將軍區農特產有名的紅蘿蔔及安南區養殖業，也有以在地特色景點激發設計靈感的，如新營區國家圖書館南部分館、北區火車站及歸仁高鐵站為設計發想，另外還有新市區以產業類型轉變為工農業混合並搭配霓虹燈具，打造工業風主題的結婚拍照區，象徵新市區的變遷及發展等，讓登記結婚也能拍下有特色的紀念照片，民眾可線上瀏覽

民政局祝福這些即將步入婚姻殿堂的新人們，也提醒大家結婚已由儀式婚改為登記婚，民眾若先完成婚宴，也記得一定要到戶政事務所完成結婚登記，婚姻才生效力。

安南戶政事務所七夕登記結婚新人。圖／台南市民政局提供
安南戶政事務所七夕登記結婚新人。圖／台南市民政局提供
東區戶政事務所七夕登記結婚新人。圖／台南市民政局提供
東區戶政事務所七夕登記結婚新人。圖／台南市民政局提供

結婚 情人節 新人 七夕

延伸閱讀

王彩樺絕美女兒要辦見面會！「粽邪3」親包女婿場寵粉

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

禾浩辰七夕情人節捨正牌女友 改牽手宋芸樺再放閃

陳妍希七夕情人節放閃 曬意外驚喜：多了「小家夥」

相關新聞

異鄉青年洄嘉創業 嘉市老屋改造「煙拉麵けむり」讓您秒到日本

今年度嘉義市青年創業獎勵補助計畫人氣王「煙拉麵けむり」，將嘉義舊屋改造為日本拉麵店經典風格，日前開幕，舉辦10元拉麵活動...

世界客家博覽會台灣館遺漏嘉義展區...嘉縣市客家協會難過：被遺棄

在桃園市首次舉辦的2023世界客家博覽會，11日開幕，展期66天，其中台灣館有14個縣市參展，嘉義縣市有數萬名客家族群，...

罰不怕？台南濫倒廢土案數冠全國

內政部運用衛星影像監測國土疑似變異點，遏止亂倒廢棄物、違建等土地違規使用，台南的非都市土地變異點近7年竟暴增8倍，有議員...

台南七夕情人節32對登記結婚創3年新高 拍照牆有特色

昨天8月22日是浪漫七夕情人節，傳統習俗農曆七月不宜嫁娶，但仍有32對新人選擇在這特別的時刻完成終身的承諾。為了迎接七夕...

排水護欄壓縮幹道 嘉市研擬改善

進出嘉義市區的主要幹道世賢路二段與高鐵大道路口，疑因中央排水護欄影響高鐵大道的行車動線，民眾反映事故頻傳；日前有議員邀市...

嘉縣12月起 禁提供1次性塑膠杯

配合限塑政策，六都陸續實施飲料店禁止提供塑膠1次性飲料杯，嘉義縣政府昨天宣布12月1日跟進限用，預估逾300家飲料店受影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦