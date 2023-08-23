台南七夕情人節32對登記結婚創3年新高 拍照牆有特色

昨天8月22日是浪漫七夕情人節，傳統習俗農曆七月不宜嫁娶，但仍有32對新人選擇在這特別的時刻完成終身的承諾。為了迎接七夕情人節的美好時刻，台南市18戶政事務所精心佈置浪漫結婚專區、特色結婚牆拍照專區及手拿板供民眾拍照留下珍貴回憶。

民政局長姜淋煌指出，受疫情影響七夕情人節結婚對數前年16對、去年15對，今年為32對，登記結婚對數前3名地區分別為永康區7對、北區6對、東區3對。市長黃偉哲特別加碼贈送台南特色限量結婚禮品，用這份特別的祝福，期許新人們攜手同行，共同扶持，並一同收穫屬於他們的美好愛情。

各戶政事所也陸續翻新結婚牆專區，以南市的地方特色元素為靈感，展現出豐富的創意和浪漫情懷，如以在地產業為發想的六甲區鮮乳、學甲區虱目魚、將軍區農特產有名的紅蘿蔔及安南區養殖業，也有以在地特色景點激發設計靈感的，如新營區國家圖書館南部分館、北區火車站及歸仁高鐵站為設計發想，另外還有新市區以產業類型轉變為工農業混合並搭配霓虹燈具，打造工業風主題的結婚拍照區，象徵新市區的變遷及發展等，讓登記結婚也能拍下有特色的紀念照片，民眾可線上瀏覽。

民政局祝福這些即將步入婚姻殿堂的新人們，也提醒大家結婚已由儀式婚改為登記婚，民眾若先完成婚宴，也記得一定要到戶政事務所完成結婚登記，婚姻才生效力。