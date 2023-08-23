世界客家博覽會台灣館遺漏嘉義展區...嘉縣市客家協會難過：被遺棄

在桃園市首次舉辦的2023世界客家博覽會，11日開幕，展期66天，其中台灣館有14個縣市參展，嘉義縣市有數萬名客家族群，縣市政府及客家文化協會積極推廣客家文化，但這次博覽會雲嘉南共同生活圈，有台南、雲林展區，卻缺漏嘉義展區，讓嘉義客家人失望，嘉義縣、市客家文化協會批被遺棄。

嘉縣客家文化協會創會理事長陳柏麟議員不滿說，嘉縣有客家文化館，鄉親推廣發揚文化傳統，世界客家博覽會卻將嘉縣客家遺棄，失去照顧客家族群宗旨，嘉義傳統客家獅有台灣第一名號，客家族群注重傳承，將嘉義客家族群遺忘，失去客委會存在價值。

嘉縣府民政處說，客家族群分布中埔、竹崎及溪口等鄉，以中埔人數最多，客家鄉親有感於客家文化日漸流失，積極傳承，客委會成立在縣府協助及中埔客家族群努力，成立嘉縣第一個客家文化協會及客家文化會館，這次未受邀參加世界客家博覽會參展，會向客委會反映。

嘉市客家協會理事長朱嘉森說，嘉市逾2萬名客家鄉親，在市府協助下協會積極傳承文化，世界客家博覽會未將嘉市納入，讓鄉親失望，他曾在世界客屬總會反映未被採納。針對博覽會遺漏嘉義，桃園市府承辦單位說，邀請參展縣市依客委會提供14個客家重點發展縣市為主，嘉縣市不在內。

客委會表示，台灣館縣市展區共14個縣市，策展討論是以11個客庄縣市作基礎，包含台三線桃竹苗中、六堆高屏、台九線花東，還有南投及雲林，考量客家族群台灣發展歷史脈絡，納入最早有客家文獻紀錄的台南，以及雙北都會客家探討，縣市展區各自展現出不同台灣客家面貌。

有關嘉義鄉親反映未見到嘉義展區，客委會對因整體策展論述與空間限制，未能納入嘉縣市表達歉意，嘉縣市近年客家認同逐漸深化，客家族群更被看見，必須感謝民間與政府共同努力。客委會強調，絕不會忽視嘉義客家鄉親權益，無論語言傳承，文化設施會持續支持，請鄉親放心，還是歡迎台灣各地不分族群來世界客家博覽會，看見不一樣客家。